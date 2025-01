Pesquisadores da UPE conquistam prêmios em robótica cognitiva e inteligência artificial no Chile

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dez alunos da Universidade de Pernambuco (UPE) se destacaram no Latin American Summer School on Cognitive Robotics (LACORO), realizado no Chile. Entre os dias 9 e 13 de dezembro de 2024, os estudantes apresentaram projetos inovadores em áreas como aprendizado de máquina, visão computacional e inteligência artificial.

O grupo foi premiado em todas as categorias: graduação, mestrado e doutorado, recebendo o título de "Melhor Projeto de Pesquisa em Robótica Cognitiva da América Latina".

Conhecido como Time Visão, o grupo é liderado pelo professor Bruno Fernandes, PhD em Ciência da Computação pela UFPE, professor associado da UPE, membro sênior do IEEE e professor visitante da Universidade de Hanôver.

Para Monique Suellen, uma das pesquisadoras do Time Visão, participar do LACORO ampliou a visão do grupo sobre o futuro da robótica. Sua pesquisa foca no desenvolvimento de modelos híbridos para a detecção de anomalias emocionais, integrando dados multimodais como expressões faciais, sinais auditivos e fisiológicos.

"Utilizando aprendizado profundo e técnicas de fusão de dados, busco identificar variações emocionais que podem ser indicativas de comportamentos anômalos, com aplicações em áreas como saúde mental, segurança pública e sistemas inteligentes", explicou a pesquisadora em conversa com a coluna Enem e Educação.

"O objetivo é criar soluções mais robustas e precisas que possam operar em tempo real, trazendo contribuições tanto teóricas quanto práticas para o avanço da inteligência artificial e seu impacto positivo na sociedade", completou.

Incentivo à pesquisa científica

Durante a programação intensiva do LACORO, os estudantes participaram de palestras com especialistas internacionais, workshops interativos e sessões de mentoria. As atividades abordaram desde técnicas avançadas em robótica e inteligência artificial até estratégias para ingresso no meio acadêmico global.



"Entendemos que participar do LACORO foi uma grande oportunidade para representarmos não apenas o Estado, mas também Recife como uma referência de excelência científica e tecnológica. Nós já sabemos que temos o Porto Digital como esse símbolo de referência, mas também precisamos trazer essa questão de inovação e presença tecnologia para dentro das universidades", afirmou Monique Suellen.

Nesta terça-feira (7), o Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação (PPGEC) da UPE divulgou que Monique foi aprovada para realizar o doutorado sanduíche na Itália, na Università degli Studi di Genova, com apoio do programa CAPES PSDE, dando continuidade à sua pesquisa.

"A parceria por meio da internacionalização nas universidades está cada vez mais frequente, tanto que estamos desenvolvendo pesquisas que estão sendo aplicadas no mercado, e isso é maravilhoso. Existem várias empresas associadas ao nosso PPGEC que estão constantemente buscando soluções", afirmou Monique a coluna Enem e Educação.

O PPGEC está com inscrições abertas para o processo de Seleção para Discentes Regulares (Turma 2025.1) do curso de Mestrado e Doutorado. Os interessados devem acessar a página do PPGEC até o dia 29 de janeiro, para o preenchimento do formulário de inscrição.

Pesquisas em destaque

O prêmio de 'Melhor Projeto de Pesquisa em Robótica Cognitiva' foi concedido pelo impacto e pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Entre as pesquisas apresentadas, destacaram-se:

- Alexandre Rodolfo Moreira Pereira: Interações sociais em ambientes virtuais com Large Visual-Language Models.

- Luciana Machado Lins: Desenvolvendo Agentes Artificiais Empáticos utilizando Large Language Models (LLMs).

- Angel Ayala Maldonado: Controle autônomo de drones com métodos baseados em aprendizagem.

- João Vinicius Ribeiro de Andrade: Séries temporais fuzzy e aprendizado federado.

- Monique Suellen de Lima e Silva Tomaz: Detecção de anomalias emocionais.

- Jose Alejandro Lopez Quel: Detecção de micro expressões faciais.

- Agostinho Freire: Aprendizado federado e destilação de conhecimento.

- Nathália Cauás: Chain of Thought em LLMs para narradores dinâmicos em jogos.

- Igor Lucas Balbino da Silva: Visão computacional, séries temporais e controle autônomo de drones

- Diego Roche: Aprendizado federado.