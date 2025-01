Como ver a nota do Enem? Resultados são divulgados nesta segunda-feira (13)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com as notas do Enem, estudantes podem concorrer a vagas em instituições públicas, através do SiSU, ou bolsas de estudos em instituições privadas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em novembro do ano passado, dá a milhares de estudantes a oportunidade de ingressar no ensino superior, seja em instituições públicas ou privadas.

Com o resultado em mãos, os candidatos podem se inscrever em vagas em instituições públicas através do Sistema de Seleção Unificado (SiSU), ou para bolsas de estudo em instituições privadas através do ProUni.

As notas do Enem foram divulgadas nesta segunda-feira (13). Apesar de apresentar instabilidade, muitos candidatos já conseguem visualizar os resultados através do site do Inep.

Como ver a nota do Enem?



As notas ficam disponíveis na Página do Participante ou no aplicativo do exame. Ao acessar, o estudante precisa inserir seus dados de login da conta gov.br, como CPF e senha.

Estão disponíveis as notas das cinco provas realizadas: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; e redação. A nota varia de zero a mil.