Inscrições para o Sisu 2025 começam nesta sexta-feira (17); saiba como participar

As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começam nesta sexta-feira (17). Ao todo, serão ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior em todas as regiões do país.

Em Pernambuco, estarão disponíveis 16.523 vagas pelo sistema. Entre os estados com o maior número de vagas, destacam-se Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268).

As universidades federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem o maior número de vagas, com 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que mais oferta vagas, com 6.022, seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba (IFPB), com 2.850.

O Sisu 2025 também contará com 14.521 vagas em cursos de grau tecnológico, em áreas como: Energias Renováveis, Gestão de Dados, Tecnologia da Informação, Ciência de Dados, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Telemática, Sistemas para Internet, Sistemas de Telecomunicações, entre outros.

O período de inscrição para o Sisu segue até o dia 21 de janeiro. Os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das milhares de vagas ofertadas no sistema.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior seguindo o cronograma oficial e os critérios para seleção, que foram publicados no Edital nº 35/2024.

O Ministério da Educação (MEC) destaca que é vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).

Estratégias para se inscrever

Os estudantes devem analisar com cautela as notas de corte dos anos anteriores ao escolher seus cursos. É importante também lembrar que as notas no Sisu têm pesos diferentes dependendo do curso.

As notas de corte são atualizadas diariamente durante o período de inscrições, conforme novos candidatos se inscrevem ou ajustam suas escolhas. Isso significa que a nota mínima para aprovação em um curso pode variar ao longo dos cinco dias de inscrição.

Por isso, é fundamental que os candidatos acompanhem essas notas e ajustem suas opções conforme necessário.

Pé-de-Meia Licenciaturas

Nesta quinta-feira (16), foi publicado o Decreto Presidencial nº 12.358/2025, que institui o programa Mais Professores para o Brasil. Entre as ações da iniciativa, destaca-se o Pé-de-Meia Licenciaturas (bolsa de atratividade e formação para a docência), que oferecerá auxílio financeiro mensal para estudantes permanecerem em cursos de formação de professores.

Nesta edição do Sisu 2025, as vagas para o Pé-de-Meia Licenciaturas já estarão disponíveis, conforme informado pelo MEC durante a apresentação dos resultados do Enem 2024, na última segunda-feira (13).

Serão mais de 68 mil vagas para estudantes de cursos de licenciaturas que poderão receber mensalmente R$ 1.050 durante o período regular de integralização do curso. Desse total, R$ 700 poderão ser sacados imediatamente, enquanto os outros R$ 350 serão depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino, no prazo de até cinco anos após a conclusão do curso.

"Essa é uma ação para estimular que bons alunos, que tiveram boas notas no Enem e que têm perfil para serem professores, possam acessar o programa", declarou Camilo Santana, ministro da Educação.

Ainda segundo MEC, outra forma de obter o benefício é ser ingressante pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), com preferência para o Sisu.

Para que estudantes de instituições de ensino superior privadas recebam a bolsa, é necessário que a instituição e o curso tenham conceito 4 ou 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Para manter a bolsa ao longo do curso, o estudante deve cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período, além de obter, a cada semestre, resultados acadêmicos satisfatórios nos créditos matriculados, conforme o regulamento.

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do MEC