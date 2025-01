Volta às aulas: como lidar com a inflação dos materiais escolares

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Inflação de materiais escolares exige criatividade para economizar e equilíbrio no orçamento das famílias para a volta às aulas de 2025

Quando o ano novo começa, não são só as promessas e metas que entram em cena – a preparação para a volta às aulas também ganha destaque.

É hora de montar a lista de materiais, ajustar o orçamento e lidar com aquele dilema anual: tudo parece estar mais caro. E não é só impressão. A inflação vem encarecendo itens escolares e custos relacionados à educação nos últimos anos.

O que é essencial na hora de montar a mochila?

Cadernos, canetas, lápis e borrachas são itens que não podem faltar na bolsa do aluno, a não ser que ele ainda seja um bebê na creche. Se antes era fácil renovar o estojo todo ano, agora essa decisão exige mais planejamento – e pesquisa de preços.

Maria Giulia, analista de research da Rico, explica que o aumento no custo de insumos para a produção, como papel e plástico, é um dos fatores que fez esses artigos se tornarem um peso maior no orçamento das famílias.

De acordo com os dados analisados pela especialista, de 2020 até 2025, os preços de caderno e de papelaria (que englobam canetas, lápis, borracha etc.) aumentaram em 24,28% e 34,63%, respectivamente.

Mensalidades

Toda vida educacional é fundamental no desenvolvimento de uma criança. Porém, o peso no bolso não para na mochila. As mensalidades escolares, da creche até o ensino médio, passaram por uma verdadeira escalada.

Maria Giulia destaca que as instituições de ensino também sofrem com os aumentos nos custos operacionais – por exemplo, com infraestrutura, salários e, claro, a inflação geral.

Assim, os valores das mensalidades subiram de forma significativa nos últimos anos, especialmente no ensino médio e fundamental, que aumentaram 43,16% e 43,98%, respectivamente. A pré-escola teve um aumento de 36,70% e a creche, 35,42%.

Como economizar na lista de materiais escolares?

Se o orçamento está apertado, saiba que algumas estratégias simples podem fazer toda a diferença: