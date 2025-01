UFPE redefine prazos para pré-matrícula do Sisu 2025; confira novas datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) anunciou mudanças no calendário de pré-matrícula para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. De acordo com a atualização, os estudantes selecionados na chamada regular têm até as 23h59 desta sexta-feira (31) para enviar a documentação necessária

O processo deve ser feito exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Processos Seletivos (Sigps), plataforma oficial da instituição.

Novas oportunidades para retardatários

Candidatos que perderam o prazo inicial ou precisam corrigir documentos terão uma segunda chance. O período para envio ou reenvio da documentação será de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, também até as 23h59, pelo mesmo sistema.

Essa flexibilização visa garantir que todos os selecionados possam concluir a pré-matrícula sem prejuízos.

Onde encontrar informações detalhadas

O cronograma completo, a lista de aprovados na chamada regular, a distribuição de vagas por curso, campus e modalidades de concorrência, além de outras orientações, estão disponíveis no site oficial do Sisu UFPE.

A alteração no calendário foi motivada por uma determinação do Ministério da Educação (MEC), publicada no Edital n.º 5, de 28 de janeiro de 2025, disponível no Diário Oficial da União.

Resumo das principais datas:

Prazo final para pré-matrícula: 31 de janeiro, até 23h59.

31 de janeiro, até 23h59. Período para retardatários e correções: 29 de janeiro a 2 de fevereiro, até 23h59.

29 de janeiro a 2 de fevereiro, até 23h59. Plataforma de envio: Sistema Integrado de Gestão de Processos Seletivos (Sigps).

A UFPE reforça a importância de seguir as orientações e prazos para garantir a efetivação da matrícula. Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente no site da universidade ou pelos canais oficiais de atendimento.