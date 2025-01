UFPE está entre as melhores universidades federais do mundo, segundo estudo britânico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Instituição teve destaque no cenário acadêmico internacional, de acordo com o prestigiado ranking THE World University Rankings by Subject 2025

Um levantamento da consultoria britânica Times Higher Education, divulgado na quarta-feira (22), apontou que universidades federais do Brasil, entre elas a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), saíram no THE World University Rankings by Subject 2025

As universidades foram avaliadas em 18 áreas do conhecimento, com base em critérios como qualidade do ensino, impacto da pesquisa e internacionalização.



No Brasil, as universidades federais se destacaram nas classificações em diversas áreas. Em Artes e Humanidades, 16 das 21 instituições brasileiras ranqueadas são federais, o que corresponde a 76,1% das classificadas.

As Universidades Federais que se destacaram foram:

Minas Gerais (UFMG)

Rio de Janeiro (UFRJ)

Pernambuco (UFPE),

Fluminense (UFF)

Santa Catarina (UFSC)

Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade de Brasília (UnB)

Universidade Federal de Goiás (UFG)

Pará (UFPA)

Santa Maria (UFSM)

São Carlos (UFSCar)

Bahia (UFBA)

Juiz de Fora (UFJF)

São Paulo (Unifesp)

Paraná (UFPR).

Saúde

As universidades federais representaram 55,5% das 44 universidades brasileiras ranqueadas, com 24 universidades federais entre as classificadas na área de Medicina e Saúde.

Unifesp

UFRGS

UFPE

UFMG

UFRJ

UFSC

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Espírito Santo (Ufes)

UFG

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Rio Grande do Norte (UFRN)

UFSM

UFSCar

UFF

UFBA

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

UFJF

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Ceará (UFC)

UFPR

UnB

Universidade Federal de Lavras (Ufla)

Mato Grosso do Sul (UFMS)

Universidade Federal de Viçosa (UFV)

Maranhão (UFMA)

Ciências da Vida

Além disso, 30 das 48 universidades brasileiras classificadas são federais em Ciências da Vida, o que representa 62,5% do total:

UFRJ

UFPE,

UFMG,

UFV,

UFSC,

UFRGS,

Unifesp,

Universidade Federal do ABC (UFABC),

UFG,

UFMS,

UFPA,

UFRN,

UFSM,

UFU,

UFF,

UFBA,

UFC,

UFPR,

UnB,

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE),

Ufes,

UFPel,

UFMA,

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD),

Rural do Semi-Árido (Ufersa)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Ciências Sociais

Com 24 delas representando 66,6% das 36 universidades brasileiras ranqueadas, a UFRJ se destacou, seguida da UFPE, UFMG, UFSC, UFRGS, UFSCar, UFPR, UnB, UFSM, UFBA, Unifesp, UFC, UFRPE, Ufes, UFG, UFMS, UFPA, UFRN, UFV, UFS, UFABC e UFMA.

Engenharia

As universidades federais ocuparam 29 das 42 vagas das universidades brasileiras ranqueadas, representando 69,5%. A UFRJ se destacou, seguida por outras como UFPE, UFSC, UFRGS, UFC, Ufes, UFMG, UFPel, UFSM, UFU, Unifesp, UFABC, UFPR, UnB, UFRPE, UFG, Federal de Itajubá (Unifei), Ufla, UFMS, UFPA, UFRN, UFV, UFF, UFSC, UFBA, UFJF, UFS, UFMA e UTFPR.

Ciência da Computação

Vinte e duas universidades federais foram classificadas, correspondentes a 75,8% das 29 universidades brasileiras ranqueadas.

A UFRJ, UFRGS e UFMG se destacaram, seguidas de UFPE, UFSC, Unifesp, UFRN, UFSCar, UFC, UFPR, UnB, UFRPE, UFG, UFPA, UFSM, UFU, UFBA, UFJF, UFABC, UTFPR.

Direito

Das 14 universidades brasileiras ranqueadas, nove são federais, representando 64,2% das classificadas.

A UFMG, UFSC, UFPR e UnB ocuparam as posições de destaque, seguidas por UFPE, UFRJ, UFF, UFBA e UFRGS. Em Educação, 22 das 33 universidades brasileiras classificadas são federais, correspondendo a 66,6% das universidades ranqueadas. UFMG, UFRJ, UFRGS se destacaram entre as melhores do País, seguidas por UFPE, UFSC, Unifesp, UFSCar, UFPR, UnB, UFG, UFMS, UFPA, UFPel, UFRN, UFSM, UFU, UFF, UFBA, UFJF, UFS, UFC e UTFPR.

Negócios e Economia

As universidades federais representaram 16 das 26 universidades brasileiras ranqueadas, o que corresponde a 61,5%.

As principais classificações ficaram com UFPE, UFRJ, UFSC, UFRGS, UFMG, UFPR, Ufes, UFG, UFSM, UFU, UFV, UFF, UFBA, UFC, UTFPR e UnB.

Psicologia

Quinze das 22 universidades brasileiras ranqueadas são federais, que corresponde a 68,1% das instituições classificadas. Unifesp e UFRGS se destacaram entre as primeiras posições, seguidas por UFPE, UFMG, UFRJ, UFRN, UFSCar, UnB, Ufes, UFF, UFBA, UFJF, UFSC, UFC e UFPR.

Ciências Físicas

Das 42 universidades brasileiras ranqueadas, 26 são federais, correspondentes a 61,9%, sendo elas a UFRJ, UFPE, UFSC, UFABC, UFRGS, UFRPE, Ufes, UFMG, UFPA, UFPel, UFRN, UFSM, UFSCar, UFU, UFV, UFF, UFBA, Unifesp, UFS, UFC, UFMA, UFPR e UnB.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />