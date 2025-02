Ano letivo da Rede Pública de Ensino de Pernambuco e municípios da RMR começa nesta quarta-feira (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano letivo do Ensino Público dos municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes se inicia nesta quarta-feira (5). O mesmo acontece na Rede Estadual, quando são esperados cerca de 500 mil estudantes na volta às aulas, sendo distribuídos em 1.064 escolas em todo o Estado. Este ano, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação, adotou o tema “Vidas, Escolas e Comunidade: educar para a promoção da justiça socioambiental”, que será trabalhado ao longo do ano letivo com estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

Os estudantes da Rede Estadual de Ensino começarão o ano letivo de 2025 recebendo kit escolar e fardamento. O investimento anual total para a confecção das fardas será de aproximadamente R$ 33,8 milhões. No total, a SEE vai distribuir 460.425 kits escolares. Neste ano, o governo também implementou o programa de distribuição gratuita de tênis para os estudantes da Rede Estadual.

Rede Municipal de Ensino

A Rede Municipal do Recife conta nessa volta às aulas com 423 unidades escolares - escolas e creches - para acolher os mais de 106 mil estudantes matriculados para o ano letivo de 2025. Mais de 9 mil servidores, contemplando gestores, professores, coordenadores pedagógicos, auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs), agentes de apoio ao desenvolvimento escolar especial (AADEE), Auxiliar Administrativo Escolar (AAE) e demais profissionais, estão aptos e à disposição para cumprir todo o calendário letivo, que terá o tema: “Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade: tecendo práticas para a construção de uma sociedade consciente”.

Prefeitura do Recife disponibiliza três novas creches, contemplando os bairros da Mangabeira, Linha do Tiro e Mustardinha - Kleyvson Santos / PCR

“Estamos muito contentes com este início do ano letivo. Passamos o mês de janeiro inteiro realizando diversas intervenções nas nossas unidades para deixar tudo pronto para o início das aulas. A gente já começa este ano letivo em ritmo acelerado com três novas creches, contemplando os bairros da Mangabeira, Linha do Tiro e Mustardinha. Isso significa começar os dias letivos com cerca de três crianças a mais estudando, um aumento de 40% na oferta de vagas de creche. E temos também muitas ações previstas já para este primeiro semestre”, adianta o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

Em Olinda, com o tema “Educação e Inclusão, Fortalecendo o Protagonismo Estudantil pelos Quatro Cantos da Cidade”, a Prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a abertura do ano letivo de 2025 nesta terça-feira (4), com a realização de evento no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, no Varadouro, com direito a música, apresentações culturais e palestra, com o professor Dr. Thiago Santos (UFPE). Cerca de 900 profissionais da educação de Olinda participaram da festividade.

Ano letivo da Rede Pública de Ensino de Pernambuco e municípios da RMR começa nesta quarta-feira (5) - Prefeitura de Olinda / divulgação

“O fortalecimento da política de inclusão nas suas mais variadas dimensões, bem como a formação de estudantes protagonistas das suas aprendizagens, são pontos chaves para construção de uma política educacional com as reais necessidades dos atendidos pelo sistema municipal de ensino”, destacou a secretária de Educação de Olinda, Edilene Soares. Para este ano letivo, a Prefeitura conta com o reforço dos 200 novos professores empossados no último dia 28 de janeiro.

Com o tema "Educar para sentir: inteligência emocional e bem-estar na escola", a rede municipal de ensino em Jaboatão dos Guararapes contará com cerca de 5 mil professores, distribuídos em 150 unidades educacionais. São aguardados nessa volta às aulas mais de 60 mil estudantes das etapas de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e das modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Foram convocados e nomeados mais de 900 professores do último concurso realizado em 2023, com o intuito de fortalecer ainda mais o processo de ensino-aprendizagem.

Ano letivo da Rede Pública de Ensino de Pernambuco e municípios da RMR começa nesta quarta-feira (5) - Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes/ divulgação

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, para o ano letivo de 2025, a gestão municipal distribuirá mais de 68.500 kits pedagógicos, além de fardamento. "Quando fui eleito, assumi o compromisso de fazer de Jaboatão a melhor cidade para se viver e a educação faz parte deste compromisso. Vamos fazer a melhor educação, vamos fazer com que Jaboatão continue sendo referência. Contamos com vocês, para fazer de Jaboatão uma cidade diferente", declarou o prefeito Mano Medeiros.