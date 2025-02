Instituto abre 80 vagas para curso gratuito de Gestão Empresarial com Software ERP; veja como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Oportunidade Social (IOS) está com inscrições abertas até o dia 4 de março para o curso gratuito de Gestão Empresarial com Software ERP, na unidade do Recife.

A iniciativa é voltada para jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio na rede pública.

Ao todo, 80 vagas estão disponíveis, e as inscrições podem ser realizadas diretamente pelo site do IOS. As aulas serão ministradas na unidade do IOS na UNICAP (Rua do Príncipe, 526, Bloco G, sala 703 – Boa Vista, Recife).

Além de conteúdos de tecnologia e administração, passando pelo pacote Office e operacionalização de sistema de gestão empresarial, a grade do curso também inclui aulas de Língua Portuguesa e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills). Segundo a gerente de operações do IOS, Alecsandra Neri, o objetivo é garantir o máximo de preparo desses jovens para o mercado de trabalho.



"Todos os nossos cursos contemplam na grade curricular conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno a elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio e, até mesmo, desenvolver um produto", destaca.



Além dos professores específicos para cada conteúdo, o IOS conta com uma equipe de profissionais multidisciplinar composta por: instrutores, monitores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos, que atuam próximo à realidade dos alunos.

No IOS, os alunos após formados, podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca durante até três anos, vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras do instituto.

Serviço:

Inscrições: até 04 de março

Vagas: 80 vagas



Duração: até cinco meses

Inscrições: (clique aqui)