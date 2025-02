Escola Rotary em Olinda sem aulas devido a problemas estruturais; mães cobram solução urgente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal

Cerca de 350 alunos matriculados na Escola Rotary de Olinda, no bairro do Varadouro, estão sem aula devido a problemas estruturais físicos na unidade de ensino. Mães e responsáveis cobram da Secretaria de Educação de Olinda uma solução imediata para garantir a segurança das crianças e a continuidade do aprendizado, já que a abertura do ano letivo de 2025 ocorreu na semana passada.

A equipe de reportagem da TV Jornal esteve na Escola Rotary nesta quarta-feira (12) para conversar com algumas mães de alunos que denunciaram a situação. Além da suspensão das aulas, as queixas também envolvem problemas como esgoto escorrendo nas dependências da escola e acúmulo de lixo.

“Nós compreendemos que há um problema estrutural, mas estamos exigindo uma solução imediata. A prefeitura tem condições de resolver. São mais de 300 crianças tendo o seu direito à educação violado. Não pedimos apenas um novo prédio, mas também queremos uma organização do ano letivo, para que possamos entender como as crianças vão recuperar as aulas perdidas”, afirmou Zuleica Matamorros, artesã e mãe de um aluno de cinco anos da unidade.

A creche, que também atende na escola, está sem atividades. Mães, como a dona de casa Laisa Estefany, que tem um filho de três anos, dependem do serviço para poder trabalhar. "A minha situação está muito complicada. Ou procuro alguém para ficar com meu filho, ou preciso deixar de trabalhar para ficar com as crianças. A reunião que fizeram conosco foi só para dar uma desculpa, porque não informaram uma data de quando as aulas vão começar", criticou Laisa.

Resposta da Secretaria de Educação

A coluna Enem e Educação entrou em contato com a Prefeitura de Olinda para pedir esclarecimentos sobre a suspensão das aulas na Escola Rotary e a previsão de retorno e quando os alunos serão transferidos. Por nota, a pasta informou que iniciou uma "força-tarefa para sanar os desafios encontrados na estrutura física da unidade de ensino".

"A unidade foi alvo das fortes chuvas que atingiram a cidade e diversas regiões pernambucanas, nos últimos dias. As condições climáticas geraram problemas no solo da edificação, sendo prudente evitar a ocupação, priorizando a integridade, segurança e bem-estar dos estudantes e corpo de profissionais", explicou a administração municipal.

"Nessa segunda-feira (10), foram realizadas duas reuniões com os pais e responsáveis, partilhando a situação e todas as ações que já estão em execução, com bastante transparência. A Prefeitura de Olinda segue em constante diálogo com todo o corpo estudantil, priorizando que a situação seja resolvida em tempo hábil", pontuou a nota.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, o atual prédio da Escola Rotary será requalificado e um novo espaço, em área próxima, será direcionado para funcionar provisoriamente.

"A previsão é que este reinício ocorra no dia 10 de março, logo após o recesso carnavalesco. A gestão reforça que não haverá qualquer prejuízo ao calendário escolar, com todas as atividades pedagógicas preservadas, o que inclui os eixos presentes nas demais unidades, como transporte, material, fardamento e todos os componentes educacionais necessários", finalizou a nota.