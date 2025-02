Professores da rede municipal do Recife garantem pagamento das horas trabalhadas em regime de acumulação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O acordo firmado entre o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) e a Prefeitura do Recife, nesta quinta-feira (21), garante aos professores e professoras da rede municipal de ensino o pagamento das horas trabalhadas em regime de acumulação, sem a necessidade de publicação no Diário Oficial.

A medida, que já terá efeito na folha de pagamento deste mês de fevereiro, foi o resultado da mobilização dos docentes e representantes do Simpere, após a realização de uma assembleia e um ato conjunto com o Fórum dos Servidores Municipais, na sede da Prefeitura do Recife.

A decisão, considerada uma das principais reivindicações da categoria, beneficia tanto os professores mais antigos, que já acumulavam carga horária, quanto os recém-empossados, que estavam desempenhando as 270 horas mensais sem receber integralmente por elas.

"É uma vitória significativa para nós, fruto da luta coletiva e da mobilização dos trabalhadores da educação. Seguimos firmes na defesa dos direitos das professoras e professores do Recife", celebra Jaqueline Dornelas, da coordenação do Simpere.

Condições de trabalho

Apesar dessa conquista, o Simpere afirmou que continuará pressionando a Secretaria de Educação do Recife por melhores condições de trabalho e pelo cumprimento integral do piso na carreira.

"Sabemos que essa vitória é um passo importante, mas a luta não para por aqui. Agora, continuamos mobilizados para garantir que o piso salarial seja respeitado e que os professores tenham condições dignas para ensinar", reforça Anna Davi, também da coordenação do Simpere.

