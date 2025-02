Trilhatec oferece 6.720 vagas para aperfeiçoamento e iniciação profissional no ensino médio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE), por meio da Secretaria Executiva do Ensino Médio e Profissional (Semp), abriu 6.720 vagas para cursos de aperfeiçoamento, iniciação profissional ou de qualificação por meio do Programa Trilhatec.

As vagas são direcionadas para estudantes devidamente matriculados no ensino médio regular em todo o estado e os interessados devem se inscrever até o dia 7 de março pelo link https://sisacad.educacao.pe.gov.br/sissel/.

O TrilhaTec é um programa do Governo do Estado de Pernambuco voltado para a qualificação profissional dos estudantes da rede pública estadual, oferecendo cursos em diversas áreas de conhecimento. O objetivo principal é preparar os jovens para o mercado de trabalho, proporcionando a eles uma formação técnica de qualidade, alinhada com as demandas atuais das indústrias e do setor de serviços no estado.

Ofertas

A oferta destes cursos é no formato de trilhas de conhecimento para os estudantes regularmente matriculados no ensino médio, contemplando aulas presenciais e à distância. As vagas ofertadas neste edital contam com a parceria do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar School), instituição de ensino e desenvolvimento profissional que será responsável por ministrar os cursos nas unidades de ensino da rede estadual.

Há vagas para todas as regiões do estado, com 112 escolas contempladas em 49 municípios. Neste edital está sendo ofertada a trilha de Operador de Computador com Ênfase em Desenvolvimento de Sistemas, incluindo os cursos de Lógica Matemática para Programação, Linguagem de Programação JavaScript e Linguagem de Programação HTML.

“Nosso objetivo com esse programa é preparar os estudantes para o mundo do trabalho, proporcionando mais opções de emprego e renda após a conclusão dos estudos”, ressaltou o secretário executivo do Ensino Médio e Profissional, Paulo Dutra.

Cronograma:

Período de inscrição dos (as) candidatos (as): 22/02/2025 a 07/03/2025

Homologação dos inscritos: 10/03/2025

Período de matrícula (entrega da documentação na escola polo): 10/03/2025 e 11/03/2025

Inícios das aulas: a partir de 12/03/2025

Divulgação das vagas remanescentes: 14/03/2025