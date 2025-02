Estudantes universitários produzem confetes sustentáveis que serão distribuídos no Carnaval

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grupo de estudantes voluntários do projeto de extensão do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE) está produzindo confetes sustentáveis a partir de folhas secas coletadas no estacionamento da instituição, localizada no bairro da Boa Vista, no Recife. A iniciativa teve início no fim das férias e busca promover a conscientização ambiental.

O trabalho faz parte do projeto de educação ambiental do UniFAFIRE, sob a orientação do professor Thiago Barros, coordenador de Práticas Pedagógicas e docente dos cursos de Ciências Biológicas e Nutrição. A confecção dos confetes é totalmente artesanal, realizada pelos alunos com furadores de papel comuns.

"As folhas são coletadas e armazenadas na casa de vegetação da instituição para que se mantenham secas, reduzindo a presença de microrganismos", explica Barros.

Sustentabilidade

A ideia surgiu há alguns anos com o objetivo de sensibilizar os alunos sobre a importância da sustentabilidade e estender essa conscientização para além dos muros da universidade. "Queremos mostrar que é possível aproveitar o Carnaval de forma mais ecológica, sem prejudicar o meio ambiente", destaca o professor.

Os confetes sustentáveis são 100% biodegradáveis e não causam impactos negativos à natureza. Diferente dos confetes industrializados, que, apesar de serem de papel, passam por processos químicos como a pigmentação, liberando resíduos no solo, o confete ecológico é uma alternativa mais consciente.

A distribuição gratuita acontece há cinco anos nos principais polos da folia carnavalesca. Neste ano, os alunos entregarão os saquinhos na sexta-feira (28), durante a festa de Carnaval da faculdade, e nos dias 2, 3 e 4 de março, na Rua do Amparo, em Olinda.

"Queremos ampliar o olhar da sociedade para essa questão e estimular a adoção de boas práticas ambientais", reforça o professor Thiago Barros.

Seviço:

Distribuição dos confetes sustentáveis

Quando: Sexta-feira (28)

Onde: festa de Carnaval do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE) - Av. Conde da Boa Vista, 921 - Boa Vista/ Recife.

Quando: Domingo (2), segunda (3) e terça (4)

Onde: na Rua do Amparo, em Olinda.