Programa Ganhe Mundo inicia embarque de estudantes para o Chile

Programa Ganhe o Mundo envia 192 estudantes para intercâmbio no Chile; experiência inclui aulas, atividades culturais e imersão no espanhol

Nesta quarta-feira (19), 94 estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco embarcaram para o Chile por meio do Programa Ganhe o Mundo (PGM).

A iniciativa, retomada em 2024, oferece a jovens pernambucanos a oportunidade de aprimorar o espanhol e o inglês e vivenciar novas experiências acadêmicas e culturais.

Outros 98 alunos seguirão para o país na sexta-feira (21), totalizando 192 intercambistas nesta etapa.

Experiência para os estudantes

Os estudantes foram divididos em dois voos com destino a Santiago, capital do Chile, com escala em Guarulhos (SP). Durante o trajeto, eles foram acompanhados por representantes da Secretaria de Educação e da empresa responsável pelo intercâmbio.

Ao chegarem ao país, os jovens receberão orientações sobre as normas do programa, período de adaptação e rotina escolar. Em seguida, serão encaminhados para as casas das famílias anfitriãs que os receberão durante a estadia.

Maria Cecília Gomes, da Escola Técnica Estadual (ETE) Senador Wilson Campos, em Paudalho, compartilhou sua expectativa.

"Estou nervosa, mas animada. Quero conhecer a cultura do Chile e trazer essa experiência para compartilhar na minha cidade”, disse a estudante, que embarcou em um avião pela primeira vez.

Rafael Pessoa, da ETE Mário José Vasconcelos, em Bezerros, também destacou a importância do programa. “Há um ano, eu não imaginava que poderia fazer um intercâmbio. Essa oportunidade é incrível, e sou muito grato por isso”, afirmou.

Rotina e atividades no Chile

Durante as próximas 18 semanas, os estudantes frequentarão escolas locais, aprimorarão o espanhol e participarão de atividades extracurriculares. As aulas começam na próxima segunda-feira (24), e os jovens também terão a chance de explorar pontos turísticos e a cultura chilena.

Inicialmente, 200 vagas foram ofertadas, mas oito selecionados desistiram durante o processo de documentação. O PGM segue como uma iniciativa importante para ampliar os horizontes dos estudantes pernambucanos, oferecendo experiências que contribuem para o desenvolvimento pessoal e acadêmico.