Ganhe o Mundo: Pais questionam organização do intercâmbio antes de embarque para o Chile

Na cerimônia do dia 12, a governadora Raquel Lyra entregou kits de viagem aos 200 alunos selecionados para a retomada do Programa Ganhe o Mundo

Pais e responsáveis dos alunos selecionados pelo Programa Ganhe o Mundo, que deverão embarcar para o Chile entre esta quarta-feira (19) e sexta-feira (21), expressaram grande apreensão com a organização do intercâmbio.

A preocupação surgiu porque, apenas por volta da meia-noite de segunda-feira (17), às vésperas do embarque, eles receberam mensagens da empresa responsável pela logística da viagem, fornecendo informações sobre a cidade onde os estudantes irão realizar o curso de espanhol e o contato das famílias que irão recebê-los.

O pai de um dos intercambistas, o professor Pierre Pessoa, chegou a publicar um vídeo em sua rede social, relatando a angústia provocada pela ausência de informações essenciais para a estadia dos jovens, tanto por parte da empresa terceirizada Griffe quanto do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação do Estado (SEE-PE).

"Essa falta de transparência nos deixa extremamente preocupados. Como confiar que os critérios para a escolha das famílias foram rigorosos e que a integridade física e psicológica dos intercambistas está sendo garantida? O intercâmbio deveria ser um momento de aprendizado e crescimento, não de angústia e insegurança. O mínimo que esperamos é respeito e compromisso com esses jovens e suas famílias", afirmou o docente na publicação.

Resposta da SEE-PE

Questionada pela coluna Enem e Educação, nesta terça-feira (18), sobre o motivo de os dados sobre a cidade onde os alunos irão residir e o contato das famílias que irão acolhê-los não terem sido fornecidos previamente aos responsáveis pelos intercambistas, e quando essas informações estariam disponíveis, a pasta informou, por meio de nota, que a Griffe já está em contato com os estudantes e seus familiares.

"O mapeamento é feito pela agência brasileira em parceria com uma agência estrangeira para o país de destino. A pasta ainda informa que reuniões de acompanhamento com as famílias dos estudantes são realizadas periodicamente, e informações podem ser requisitadas a qualquer momento por meio de um grupo online no WhatsApp, no qual participam os intercambistas, suas famílias, representantes da agência e técnicos do PGM", diz a nota.

"A SEE esclarece ainda que a agência é responsável por todo o processo de intercâmbio, incluindo vistos, passaportes, taxas escolares, passagens aéreas, seguro saúde, hospedagem, além do acompanhamento dos estudantes durante o período no exterior", pontuou a Secretaria de Educação do Estado.

Embarque para EUA e Canadá

Em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas, na última quarta-feira (12), a governadora Raquel Lyra realizou a entrega dos kits de viagem para os estudantes selecionados na retomada do Programa Ganhe o Mundo, iniciando com os 200 alunos.

O kit é composto por mala, mochila, boné, gorro, jaqueta, três camisas do Programa Ganhe o Mundo e um porta-passaporte. Além dos alunos que vão embarcar para o Chile, nesta edição do PGM fora selecionados 400 alunos com destino ao Canadá e 300 estudantes para as vagas nos Estados Unidos, para aprenderem a língua inglesa.

Entretanto, esse grupo ainda aguarda uma data definida para viajarem. A coluna Enem e Educação, o secretário de Educação, Gilson Monteiro, afirmou que o embarque para os Estados Unidos e Canadá deverá ocorrer até abril.

"Nós passamos por dois processos licitatórios. Então tivemos um primeiro processo que foi fracassado em razão de discussões com as próprias empresas licitantes, não de fato com a gestão e administração. E temos o segundo processo que a gente tá nessa fase final de contratação. Nossa previsão, caso tudo dê certo, estamos na análise final de documentação da empresa, é termos até o final de abril como tempo fundamental para executar [o embarque]", explicou o titular da pasta.

Ainda segundo Gilson, essa análise jurídica final diz respeito às condições que a empresa escolhida tenha de embarcar os estudantes, acompanhá-los durante o período de intercâmbio e trazê-los de volta ao país.

"Quando lançamos um processo licitatório, colocamos na rua algo que muitas vezes foge do nosso alcance. Esse é o ponto. Vamos tratando de previsões e faremos um contato maior e mais direto com os pais e com os estudantes. Mas, quando lançamos o processo, precisamos evitar os erros do passado, e, por isso, estamos fazendo tudo com muito cuidado", afirmou o secretário de Educação.

