Com bolsa integral, jovem recifense estudará tecnologia em universidade dos EUA

Após passar por um rigoroso e intenso processo seletivo, Gabriel Ferreira da Silva, de 18 anos, morador do Recife, conquistou uma bolsa integral para estudar na Jala University, uma instituição norte-americana com sede na Califórnia (EUA), focada na formação de profissionais para o mercado global de tecnologia.

Alcançar esse objetivo representa não apenas a realização de um sonho, mas também um marco em sua trajetória como estudante de escola pública. Apesar da falta de recursos e do acesso limitado a cursos especializados, o jovem sempre buscou alternativas para aprender por meio de cursos gratuitos.

"O processo seletivo foi extremamente rigoroso e contou com várias etapas, incluindo testes de matemática aplicada, nível de inglês e avaliação psicológica. Após ser aprovado, participei de um curso intensivo de quatro semanas e, na fase final, desenvolvi um projeto funcional em Python, o que me garantiu a vaga na universidade", contou o estudante.

O valor do curso pode ultrapassar US$ 40.000 por ano, mas, com a bolsa integral, além de ingressar na universidade, ele também receberá um notebook de última geração, com os recursos necessários para acompanhar as aulas do curso de Engenharia de Software Comercial e desenvolver projetos de alto desempenho.

"A Jala University adota um modelo de ensino remoto com alta qualidade, conectando seus alunos a empresas internacionais e oferecendo a possibilidade concreta de iniciar uma carreira global", destacou Ferreira, que deverá iniciar as aulas em julho deste ano.

O interesse pela área de tecnologia surgiu ainda no ensino médio. Atualmente, Gabriel Ferreira está fazendo um curso de programação no Start Recife, um programa da Rede Cidadã voltado para a capacitação de jovens no setor de tecnologia. A iniciativa abrange áreas como programação, análise de dados e outras competências digitais, além de incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional.

"Acredito que a educação, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação, é a chave para transformar vidas e comunidades. Meu objetivo é mostrar que, com esforço e dedicação, é possível superar obstáculos e alcançar grandes realizações", afirmou.

Além de construir sua própria trajetória, Gabriel também quer inspirar outros jovens a sonharem alto e buscarem a melhor qualificação profissional.

"Após concluir o curso na Jala University, meu principal objetivo é ingressar no mercado global de tecnologia, aplicando o conhecimento adquirido para desenvolver soluções inovadoras. Quero atuar em projetos que tenham impacto social e tecnológico, ajudando a resolver problemas reais. No longo prazo, meu sonho é contribuir para a formação de outros jovens brasileiros na área da tecnologia, abrindo portas para quem, assim como eu, busca oportunidades para transformar sua realidade", concluiu o estudante.