Grupo Salta Educação abre seleção para diretores escolares em 10 estados e no DF

O Grupo Salta Educação está com inscrições abertas para a edição 2025 da Escola de Diretores, programa de recrutamento e capacitação de diretores escolares. O envio de currículos está disponível exclusivamente para profissionais formados em Pedagogia, Licenciaturas ou aqueles que possuem pós-graduação em Gestão Escolar, independentemente do curso de graduação.

De acordo com a empresa, o candidato selecionado é contratado como diretor ou diretor-adjunto imediatamente após a aprovação no processo seletivo e, com isso, ele também passa a ter acesso a um curso exclusivo de formação.

O curso inclui programa de mentoria e treinamentos intensivos nos temas de liderança e cultura, tomada de decisão, encantamento de alunos e famílias, além de conhecimentos pedagógicos e administrativos.

Vagas

Para esta edição, as vagas são para as escolas Anglo Alante (SP), Elite Rede de Ensino (SP, RJ e DF), Pensi (RJ), Coleguium (MG e PA), Alfa Rede de Ensino (SC), Colégio Motivo (PE), Colégio CBV (PE), Colégio CEI (RN), Colégio Integrado (GO), Colégio Master (MT), Colégio Nota 10 (MS) e Sigma (DF).

Além das devidas remunerações, os aprovados contarão com uma série de benefícios, como bolsa de estudo para os filhos em uma das escolas do grupo, bônus anual por resultados e plano de saúde e odontológico.

“Ser diretor do Salta é vivenciar a materialização da missão de transformar vidas, oferecendo a melhor solução em educação. No dia a dia, os aprendizados da Escola de Diretores se convertem em ações e decisões que garantem o bom desenvolvimento dos projetos pedagógicos de nossas escolas", compartilhou Murillo de Souza, diretor do Anglo Alante, unidade Jundiaí, uma das escolas do grupo no estado de São Paulo.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição on-line, dinâmicas, painel com diretores de ensino do grupo e painel com diretores de marca do grupo, e os candidatos aprovados começarão a atuar em agosto de 2025.

As inscrições vão até o dia 17 de abril e os interessados podem se inscrever por meio deste site: bit.ly/EscolaDeDiretores2025.

Para participar, existem apenas dois pré-requisitos: Ensino Superior completo em Pedagogia, Licenciaturas ou Pós-graduação em Gestão Escolar (independentemente do curso de graduação) e experiência prévia em escolas, especialmente como coordenador pedagógico ou diretor escolar. Disponibilidade para mudar de estado ou cidade será considerado um diferencial.

Caso o candidato aprovado não tenha pós-graduação em Gestão Escolar, mesmo com curso superior em Pedagogia ou Licenciaturas, ele deverá se comprometer a iniciá-la após a confirmação da aprovação.