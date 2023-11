Setor privado pode ter piso salarial da enfermagem definido nesta terça-feira (7)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Valor do piso salarial da enfermagem do setor privado será discutido novamente com mediação do TST

A próxima reunião relacionada ao piso salarial da enfermagem do setor privado, mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), ocorrerá nesta terça-feira (7) às 14h.

Neste encontro, representantes dos trabalhadores e empregadores da rede privada irão tentar neegociar o piso salarial da enfemagem de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras em todo o país.

PISO DA ENFERMAGEM: PENDÊNCIA EM NEGOCIAÇÕES

Ficou estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que o setor privado teria um prazo de 60 dias, a contar a partir da publicação do acórdão do julgamento do piso salarial da enfermagem, para chegar a um acordo.

Caso não haja sucesso nas negociações, os empregadores deverão pagar o valor integral do piso salarial da enfermagem, presente na Lei 14.434/22.

A CNSaúde afirmou que solicitou a mediação do TST devido à crença de que os sindicatos estavam agindo com relutância nas negociações, apenas esperando o término do prazo de negociação do piso salarial da enfermagem.

PAPEL DO TST EM REUNIÃO DO PISO SALARIAL ENFERMAGEM:

Até o momento, duas reuniões unilaterais sob a mediação do TST foram realizadas, porém nenhuma delas resultou em um acordo referente ao piso salarial da enfermagem.

A expectativa é que o impasse possa ser resolvido desta vez. Na última reunião, ambas as partes demonstraram disposição para o diálogo e buscaram encontrar uma solução que beneficiasse a todos os envolvidos.

A Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), que solicitou a mediação do TST, se comprometeu a apresentar uma proposta concreta para o piso salarial da enfermagem aos trabalhadores.

