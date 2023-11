Em carta à Raquel Lyra, comércio quer renovar centro e transformar localidade em região administrativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Comerciantes pedem ações estruturadoras para salvar comércio do centro do Recife

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e a Federação das Câmara de Dirigentes Lojistas (FCDL) de Pernambuco enviaram nesta terç-feira (14/11) uma carta em conjunto à governadora Raquel Lyra, em favor do centro do Recife. No documento, as entidades de classe do setor pedem a recuperação da região central da capital pernambucana, principalmente o Bairro do Recife, Santo Antônio e São José.

O pleito envolve ainda o repovoamento do bairro de Santo Antônio com secretarias e órgãos estaduais. Os representantes do varejo querem transformar a localidade em um centro administrativo dos poderes municipal, estadual e também federal.

"Considerado o coração da cidade, o Centro do Recife reduziu o ritmo ao longo dos anos. Os motivos são vários. A expansão de shoppings na Região Metropolitana do Recife, associada ao crescimento do comércio nos bairros e crescimento do comércio eletrônico, dividiu o bolo dos negócios do setor varejista na região central da capital pernambucana e também impactou o movimento no Centro do Recife", avaliam, como os motivos da decadência.

"Com a ocorrência da pandemia, o modo de fazer compras também direcionou consumidores a buscarem produtos no mundo digital, o que fez com que muitos lojistas da região central também passassem a vender pela internet e a oferecer novos serviços".

Vandalismos

Segundo os comerciantes, o centro também tem sofrido atos de vandalismo e recebido menos atenção do poder público.

"Em parceria com o programa Recentro, da Prefeitura do Recife, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) já tem conseguido viabilizar ações e planejamentos de atividades para curto, médio e longo prazos, com limpeza urbana, segurança pública, iluminação, esgoto, manutenção de vias e outras áreas. Inclusive, vale ressaltar a parceria com a Polícia Militar, que tem inibido ações criminais e trazido mais segurança à população e lojistas", explicam.

Infraestrutura

Atualmente, por meio do Recentro, a CDL Recife disse esperar renovação na infraestrutura, atração de investimentos, incentivo à moradia, preservação do patrimônio histórico e cultural, estímulo ao turismo e outros projetos.

"A intenção é conseguir renovar a região, que abriga parte da história da capital pernambucana e ainda concentra polo varejista de produtos e serviços, que atende moradores, estabelecimentos, empreendedores nas diversas áreas e até mesmo empresas de estados vizinhos, que vêm buscar o produto ou a matéria-prima".

Reocupação

Na carta oficial, a CDL defende um estudo amplo para reocupação do centro, com moradia, pelo mercado imobiliário. Também estão entre as expectativas da CDL Recife a utilização de espaços por entidades públicas e privadas e reorganização em vias. Outro foco é o aperfeiçoamento da mobilidade, alegando que é o transporte coletivo quem conduz mais de 70% das pessoas que vão ao Centro.

Parceria com lojistas

Além da atuação em conjunto com a gestão pública, a CDL Recife vem trabalhando em parceria com os lojistas para fortalecer o setor e vem criando ações e campanhas ao longo do ano para atrair o consumidor e otimizar e auxiliar os negócios do varejo.

Desta quarta-feira (15) até o próximo dia 24 de dezembro, por exemplo, uma campanha da CDL Recife envolve a abertura do comércio do Centro do Recife todos os dias, de domingo a domingo, inclusive em feriados. A expectativa é aumentar o movimento do segmento entre 10% e 15%, em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

PIB

Segundo a CDL Recife, o setor de comércio de bens e serviços representa cerca de 70% do PIB da cidade. São mais de 2 mil lojas, nos diversos segmentos, e que geram inúmeros empregos na cidade. Entre eles, o de vestuário, calçados, bijuterias, cosméticos e beleza, móveis e decoração, aviamentos, artigos para festa e eventos, itens para alimentação, embalagens, eletrônicos e eletroportáteis, construção e brinquedos.