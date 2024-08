Sucesso de PPP de concessão de iluminação pública leva 50 municípios de Pernambuco a estruturar consórcios de licitação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O sucesso de, aos menos quatro, municípios na realização de PPPs de concessão de iluminação pública em contratos que somam R$ 368 milhões fez disparar a procura de informações de prefeitos sobre como estruturar editais para esse tipo de contrato capaz de transformar uma despesa crescente e cobrança da população num programa de governo capaz de ajudar muito numa eventual disputa pela reeleição.



Em Pernambuco as prefeituras de Caruaru e Jaboatão dos Guararapes através da concessionária Luz, Olinda com a Brilha Olinda e Petrolina com a Engie Solução já permitiram que uma população de quase 1,8 milhão de pessoas pudesse contar com melhor iluminação pública em milhares de ruas.



Município pequeno



Eles fizeram que prefeitos de 51 outras cidades se organizassem em vários consórcios de modo a que o edital possa ficar mais atrativo e atrair mais empresas interessadas em gerir esse serviço. Os municípios podem contar com financiamento da Caixa Econômica para a contratação de projetos e até o final de julho ao menos oito consórcios reuniram 37 cidades.



Nos próximos meses deve acontecer a disputa do Consórcio de Integração De Municípios do Pajeú (CIMPAJEÚ) que junta os municípios Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Solidão e Triunfo onde moram 144 mil pessoas cujas ruas e avenidas devem Receber 13.117 novas lâmpadas de LED.



Leilão da PPP da iluminação pública Caruaru - Divulgação

Oito consórcios



Outros sete consórcios estão sendo estruturados reunindo cidades como por exemplo, Mirandiba, Salgueiro, São José do Belmonte e Verdejante onde moram 120 mil pessoas que devem ser atendidas pelo Consórcio Sertão Central com 11 mil pontos de luz.



A vantagem do consórcio é que ele permite que município de populações pequenas possam se agrupar e formar uma oferta de 18 mil pontos de luz para ser atendidos com deve acontecer com o Consórcio do Araripe Pernambucano que juntará as cidades de Afrânio, Bodocó, Dormentes, Exu, Granito, Moreilândia, Parnamirim, Santa Cruz e Trindade para serem atendidas por uma só empresa de iluminação. Outros seis consórcios estão sendo preparados.



Um quatro do Brasil



Segundo o presidente da Associacao Brasileira das Concessionarias de Iluminacao Publica, Pedro Vicente Iacovino, após dez anos se passaram desde a primeira concessão de iluminação pública o Brasil tem hoje 116 contratos assinados abrangendo 138 municípios onde moram 25% da população brasileira. Outros 800 projetos estão em elaboração com ajuda da CAIXA e do BNDES.



Além disso, a Secretaria Nacional de Parcerias Públicas e Investimentos da Casa Civil vem ajudando a acelerar procedimentos que possam melhorar a qualidade da gestão dos serviços públicos, disseminando a cultura de concessões e PPPs. Segundo dados da ABCIP hoje um total de 821 projetos então em execução em cidades onde moram 62 milhões de pessoas atendidas com mais 5,8 milhões de pontos.



Segundo Iacovino, a principal vantagem dessa modelagem é que a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) por meio da qual o cidadão paga pelo serviço, com as PPP ou concessões podem provocar grande economia no consumo de energia elétrica devido à tecnologia LED e os benefícios trazidos pela iluminação de qualidade à comunidade, entre eles, a melhoria da segurança pública.



Stylux Brasil



Entretanto, segundo Lourenço Cunha do diretor para o Nordeste da empresa Stylux Greentech Sistemas de Iluminação Brasil que venceu a licitação do contrato para a cidade de Olinda é que a esse serviço podem ser agregados uma série de outros serviços com melhor rede de internet e segurança da prestação do serviço à comunidade. A Starlux é uma empresa que opera os serviços em cidades como Teixeira de

Freitas (BA) Bahia e programa concorrente nos consórcios de Pernambuco.

Cunha chama a atenção para o impacto em toda uma cadeia produtiva do segmento como por exemplo o de luminárias que comemora a expansão dos parques de iluminação Pública que está sendo impactando nas vendas que exigiu adaptação à nova norma da ABNT que exige especificações nas luminárias LED que vão diminuir em torno de 20% a eficiência energética dos parques de IP, impactando diretamente o planejamento dos contratos.



Lula lança o plano nacional de hidrogênio verde. - Ricardo Stuckert / PR; RICARDO STUCKERT

Metas do Brasil para o H2V



A lei do novo marco legal do hidrogênio verde, sancionada nesta sexta-feira, de fato, deu segurança jurídica, previsibilidade e atratividade para investimentos anunciados em H2V no Brasil, que somam US$30 bilhões protocolas. Certamente não terá R$150 milhões em investimentos, mas os R$18 bilhões em incentivos fiscais durante cinco anos serão captados rapidamente por quem chegar primeiro.



O Regime Especial de Incentivos para a Produção de Hidrogênio Verde cria o Sistema Brasileiro de Certificação do Hidrogênio e abre caminho para produção de amônia e ureia e geração de energia armazenável.



O Ceará é certamente o estado que mais aposta no H2V e já deu três licenças prévias para o investimento em hidrogênio verde no Ceará. São da Fortescue, Qair Brasil também celebrou a aprovação de seu projeto de geração de hidrogênio verde (H2V), denominado 'Projeto H2 Fraternité' e da empresa Vestas que já tem uma fábrica já instalada em Aquiraz.



Crescimento



A expectativa do superintendente, Phyllype Pires do Shopping Guararapes é de aposta num crescimento de 12% em vendas e 5% em fluxo de clientes no movimento de vendas para o Dia dos Pais em função do aumento de seu mix no primeiro semestre.



Biometano



A perfumista Natura está lançando a primeira frota de 20 carretas movidas a gás biometano para distribuição industrial. Vai substituir os atuais veículos a diesel por novos com combustível verde reduzindo as emissões de carbono em 82%. A mudança engloba 35% de toda a operação de fretes pesados da Natura no Brasil.



Direito Comparado



Liderado pelos professores, Erika Ferraz e Eric Castro e Silva, o IAP programa o Seminário Anteprojeto do Código Civil, na Perspectiva do Direito Comparado, nos próximos dias 26 e 27. António Meneses Cordeiro, ex-presidente do Centro de Arbitragem Comercial, Judith Martins Costa, do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá participaram do encontro.

Avião movido a etanol - Embraer

Movido a álcool



Através do Programa Fundo Clima, na modalidade “Fundo Clima Automático”, que prevê apoio à aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos, a divisão de aviação agrícola da Embraer realizou no mês de julho a primeira venda do Ipanema 203 movida a etanol. A entrega da aeronave está prevista para o terceiro trimestre de 2024.



FOZ da FPS



A FOZ - Centro de Inovação, incubadora de startups dentro da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), instalou coworking no seu campus que além de ser uma opção de escritório mais econômico, é uma oportunidade de networking, firmar parcerias e conquistar novos clientes.



Não-Violenta



Evento promovido em parceria pela Hub Ser.Tão People, especialista em soluções dedicadas ao desenvolvimento humano e a Belz Seguros, corretora para pessoas e empresas o workshop “Comunicação Não-Violenta: um caminho para liderança corporativa saudável” reúne líderes de RH da Região Nordeste dia 13, no Vicalli Café, em Boa Viagem. A consultora Juliana Sardinha e Dani Maciel, CEO da Ser.Tão People falam de engajamento e liderança.



Estudo mostra que treinamwento nem sempre funciona - Divulgação

Treinamento ruim



Uma pesquisa feita em 2023 abordando o panorama dos treinamentos empresariais no Brasil realizada pela ABTD (Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento) revelou que, 70% dos treinamentos corporativos se mostraram ineficientes inclusive em iniciativas desenvolvidas no setor comercial das empresas. Essa ineficácia dos treinamentos decorre da falta de praticidade, generalização do conteúdo e o fato desses materiais não suprirem concretamente às demandas dos profissionais.



No Brasil são realizadas, aproximadamente, 23 horas anuais de treinamento por colaborador, sendo que cerca de 51% das capacitações profissionais são disponibilizadas de forma on-line enquanto nos Estados Unidos esse tempo chega a 33 horas – um aumento significativo de 43,4%.