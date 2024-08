Ministério dos Transportes vai anunciar contratação de novo projeto Transnordestina de Salgueiro á Suape

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ggoverno Federal prevê o lançamento do Edital da obra dentro do PAC Infraestrutura, onde ele foi alocado por determinação do presidente Lula.

A ferrovia Transnordestina no trecho Salgueiro-Suape deve começar a existir formalmente na próxima quarta-feira , quando o ministério dos Transporte deve autorizar a ordem de serviço de contratação da empresa que vai elaborar o projeto executivo da obra cuja licitação se encerrou esta semana.



No começo da noite, o ministerio dos Transportes informou não há viagem do ministro dos Transportes, Renan Filho ao Recife agendada para a próxima quarta-feira (28) como foi inicialmente publicado pela JC Negócios. A previsão é de que ele cumpra agenda em São Paulo nesta data.

O secretário-executivo do ministério dos Transportes, George Santoro, que está no Recife para uma reunião com o governo de Pernambuco e o DER-PE para tratar das obras do PAC em Pernambuco, em especial o Arco Metropolitano disse no Passando a Limpo da Rádio Jornal, revelou que o projeto prevê o modelo de construção de duas frentes de serviço uma partindo de Salgueiro e outra de Suape de modo a se encontrar no meio do caminho.



A contratação do projeto executivo demorou, pois ao menos cinco empresas que participaram do certame desistiram do contrato devido a sua complexidade. A perícia prevê que sejam aproveitados os investimentos já feitos quando da construção da obra ainda pela Transnordestina S.A. que conseguiu um aditivo em que abandonou o trecho Salgueiro Suape no último dia útil do governo de Jair Bolsonaro.



O governo de Pernambuco tentou reverter a situação, mas o DNIT não aceitou o que levou a uma articulação de vários deputados e senadores ao lado da governadora para que o projeto do traçado original fosse retomado agora segregado do traçado a ser gerenciado pela Transnordestina S.A. O presidente Lula que se comprometeu a fazer a ferrovia no seu traçado original, embora com as concessões.



Em abril último, o presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, cumpriu agenda no Ceará nesta sexta-feira (5), onde visitou as obras da Transnordestina e participou da assinatura da ordem de serviço do Ramal do Salgado. e assegurou que a Transordetina chegará a Suape.



O secretário-executivo do ministério dos Transportes, George Santoro revelou ainda que além de aproveitar os ativos já existentes, o novo projeto executivo aborda a questão da saída do Recife na conexão com o porto de Suape.



Suape já tem no seu plano diretor a programação de uma sistema ferroviário que vai até a linha do cais de uso geral e de acesso a Ilha de Cocaia onde deveria haver um terminal de minérios que agora está prevista para ser no porto de Pecém no Ceará.



George Santoro disse que o ministério está ajustando esse detalhes que já estão previstos no projeto, mas que precisam ser pactuados com a empresa Suape. O projeto embora seja uma iniciativa do Governo Federal pode receber no futuro parceiros privados.



O projeto da Transnordestina em Pernambuco foi tema de um debate na Federação das Indústrias de Pernambuco (Fiepe). O debate sobre a importância da Ferrovia Transnordestina para a economia do estado contou com a participação do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, além de representantes do Governo Federal, Poderes Executivo e Legislativo estaduais e setor produtivo.



O trecho da ferrovia de Salgueiro até o Complexo de Suape, em Pernambuco, também foi assegurado pelo Governo Federal. No Novo PAC, há a previsão de investimento de R$450 milhões para a realização de estudos e projetos referentes à linha férrea pernambucana.