Câmbio sem surpresas: conheça os benefícios de escolher um serviço transparente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Você já deve ter se deparado por aí com anúncios de tarifa zero na conversão de moedas ou cotações de câmbio muito mais altas que o valor médio de mercado - aquele que é apresentado em plataformas como Google e Reuters.

A cobrança de tarifas no serviço de câmbio deve ser comunicada de maneira clara ao cliente. Mas muitos provedores inflam as taxas de câmbio com tarifas ocultas a fim de camuflar custos administrativos, margem de lucro, risco de inadimplência e outros valores envolvidos no negócio.

A Wise divulgou um relatório realizado pela Alderson Consulting sobre o nível de transparência dos serviços de câmbio no Brasil. Entre os sete provedores analisados, nenhum é totalmente transparente na cobrança de suas tarifas - aplicam, inclusive, valores ocultos em transações internacionais de dinheiro que podem atingir até 6% do valor médio do câmbio de mercado.

A falta de transparência impacta diretamente na experiência do cliente que se surpreende com valores de câmbio diferentes dos pesquisados e acaba sendo confundido sobre os custos totais da operação.

O que significa transparência em serviços de câmbio?

Significa ter todas as taxas e tarifas de uma transação apresentadas de maneira clara antes do pagamento. Para saber se o provedor que você está considerando usar é realmente transparente, fique atento aos pontos abaixo:

Divulgação da taxa de câmbio utilizada : é importante que os fornecedores divulguem qual a taxa de câmbio praticada, e não apenas o valor final da transação;

: é importante que os fornecedores divulguem qual a taxa de câmbio praticada, e não apenas o valor final da transação; Discriminação entre taxa de câmbio e tarifas de serviço : as instituições financeiras precisam distinguir, no ato da operação, os valores do câmbio e os custos de serviço;

: as instituições financeiras precisam distinguir, no ato da operação, os valores do câmbio e os custos de serviço; Apresentação de todos os termos e condições de maneira acessível ao cliente: cabe ao consumidor analisar com cuidado os termos antes de contratar um serviço. Entretanto, a empresa deve certificar-se de disponibilizá-los da forma mais acessível possível.

Impacto positivo da transparência para os consumidores

Os consumidores são os mais prejudicados pelas tarifas ocultas, pois são confundidos com informações imprecisas e não conseguem escolher o serviço mais vantajoso para sua necessidade.

Leia Também Como economizar no câmbio de moedas? Conheça ferramentas e serviços que fazem a diferença

Vantagens para o consumidor

Economia financeira: apenas por meio da total transparência é possível entender exatamente o que está sendo pago e evitar gastos desnecessários;

apenas por meio da total transparência é possível entender exatamente o que está sendo pago e evitar gastos desnecessários; Melhora na tomada de decisões: com informações claras, o cliente tem a possibilidade de ponderar entre diferentes fornecedores e escolher a opção mais vantajosa financeiramente;

Exija transparência

A Wise traz ao Brasil a campanha global “Nada a Esconder”, que busca não só sensibilizar, mas exigir mudanças reais no mercado através da proibição das tarifas ocultas.

Leia o relatório e assine a petição por um mercado mais justo para os consumidores.