Avaliação da Moodys surpreende mercado e analistas que se perguntam o que ela viu que eles não viram

Pouca gente lembra, mas foi no segundo governo Lula que o Brasil conquistou o grau de investimento pelas agências internacionais primeiro pela Fitch Ratings (março de 2008), Standard & Poor 's (abril em 2008) e finalmente em setembro de 2009, pela Moody' s.



E o PT também estava no governo quando perdeu, em agosto de 2015 na crise do Governo Dilma Rousseff . Primeiro pela Moodys, depois pela Standard & Poor 'se Fitch Ratings entre agosto e setembro de 2015. Portanto, a conquista e a perda são motivos de alegria do governo do PT.



Trauma do PT



E essa mistura de sentimentos ganho e perda explica um porque o presidente e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tratam o assunto, E explicam porque os dois receberam em Nova Iorque os dirigentes da Moody 's durante viagem de ambos para participar da Assembleia-Geral da ONU.



O diretores da Moody's não procuraram o presidente e nem seriam recebidos se não fosse para informá-lo, em primeira mão, que a agência elevaria - como elevou nesta terça-feira (1º) - a nota de crédito do Brasil de "Ba2" para "Ba1" e manteve a perspectiva do país em "positiva".



Conversa com donos



Agências de risco não tratam de suas avaliações com os diretores financeiros e contadores de quem recebem os dados. Tratam com os donos das empresas que pagam pelo serviço de conferir suas contas e darem aquela classificação entre a primeira e quarta letra do alfabeto latino. Agências de risco funcionam como cartão de visitas para acesso às salas de analistas de crédito.



E a visita de dirigentes da Moody 's seguida de uma mudança de classificação que coloca o Brasil a um nível do chamado grau de investimentos é o que tem intrigado os analistas e economistas que cuidam das contas do Brasil. Porque para todos eles o gesto da Moodys destoa do que escreveram para seus clientes, especialmente os grandes bancos.



Dívida pública



Entender essa surpresa exige rever a lista da série de problemas das contas brasileiras, especialmente, porque como o próprio Banco Central informa que há 14 meses consecutivos a dívida pública sobe desde junho de 2023. Em agosto, a dívida bruta do Brasil ficou em 78,5% do PIB, a maior desde outubro de 2021, quando era 79,5% do PIB.



O que incomoda os analistas é a série de termos favoráveis à gestão das contas públicas pelo governo. Como afirmar que a elevação do rating “reflete melhorias significativas no crédito” e que o desempenho de crescimento mais robusto do que o avaliado anteriormente além de avanço de reformas econômicas e fiscais importantes dão maior resiliência ao perfil de crédito. E que um fator limitante da eficácia da política brasileira “são os riscos persistentes de metas fiscais devido à rigidez dos gastos, sobretudo os obrigatórios, como a previdência social”.



Metas fiscais



Peraí, meu amigo. Dizer que “os riscos persistentes de metas fiscais ”se devem à rigidez dos gastos, “sobretudo os obrigatórios, como a previdência social” é achar que fora disso, está tudo bem com se apenas a questão das metas fiscais e da previdência fossem os únicos riscos.

Qualquer pessoa que checar o número do governo vai ver que seja pelo pacote de despesas fora dos números do OGU seja pelo estouro nas contas da Previdência a situação das contas é muito séria.



Corte de gastos?



E que a única coisa que o Governo não está fazendo é atender a recomendação de praticar um crescimento sólido e sustentável nem implementando corte de gastos de modo a melhorar a estrutura fiscal e ajudar a reduzir a incerteza em relação à trajetória da dívida do Brasil.



Mas é preciso entender que as agências de classificação têm uma enorme dor de consciência por demorarem muito a cortar o grau de investimento no governo Dilma que só fizeram pouco antes do impeachment da presidente. E porque todas concederam classificação de grau de investimento às grandes empreiteiras um ano antes do escândalo da Lava Jato.



Sonho de Lula



Elas sabem que se existe uma coisa que Lula deseja para sua biografia é poder dizer que foi nos seus governos que o Brasil virou grau de investimento. O problema é que nem de longe as condições de agora são as de 2008 e 2009.



A diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management, Solange Srour diz que “essa classificação, de uma única agência, não vai ser suficiente para gerar uma melhora de mercado, de preço de ativos.”



Sem ser surpresa



O economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto lembra que “se a situação fiscal é desafiadora, há também de se reconhecer a inexistência de risco de insolvência do setor público”. Embora reconheça que a decisão da Moody 's não deveria ser recebida com surpresa por quem acompanha a economia brasileira e as contas públicas.



Mudança fiscal



Já o economista-chefe da consultoria MB Associados, Sergio Vale avalia que a economia brasileira precisará de uma mudança fiscal muito grande se quiser retomar o grau de investimento, perdido em 2015, que até hoje é um trauma para os economistas ligados ao PT.



E embora a elevação do rating do Brasil pela Moody 's seja uma boa notícia e os pontos destacados pela agência americana de classificação de riscos para o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega da Tendências Consultoria diz que isso não assegura a volta do grau de investimento.

“Acho pouco provável que o grau de investimento volte na gestão de Lula porque as agências de classificação de risco olham a rigidez orçamentária que impede a geração de superávits para estabilizar a relação entre a dívida e o PIB.



Momento Haddad



Pode ser. Mas para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad o começo de outubro não poderia ser melhor. Embora tenha se apressado em dizer que a recuperação do grau de investimento não está dada.

Bom, o ministro sabe dos seus números e dos números que precisam melhorar num governo que além dele e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ninguém está preocupado em gastar menos.

