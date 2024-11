Com orçamento 100% vinculado governo vira tesouraria federal sem autoridade para fazer política e desenhar qualquer projeto de futuro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A sabedoria popular ensina que dinheiro não aguenta desaforo de ninguém. Ela também ensina que não aposte contra a banca, porque ela sempre ganha. E, finalmente, que quem não pode com a carga não pegue na rudia



As lições servem para ilustrar o drama do governo Lula que, aparentemente, caiu na real depois de dois anos sem qualquer atitude de respeito ao caixa da União com o presidente insistindo na ideia de que precisava colocar o pobre no orçamento.



Sinal ruim



O problema do sinal do presidente é que na cabeça dos ministros convidados para cargos dentro da coalizão é preciso performar para melhorar a força do partido. O comportamento do presidente foi lido pelos ministros de partidos aliados como um sinal de que era preciso realizar o orçamento para ser visto pelo presidente.



A atitude tem dois problemas. O modelo de alocação de verba premia a ineficiência porque parte do pressuposto de que tenho a rubrica é preciso gastar logo. Nenhum deles quer saber se pode fazer mais por menos. Isso está claro na comunicação dos ministros de partido aliados anunciando liberação de verba, de preferência ao lado do presidente.



Contaminação



O modelo contaminou os demais ministros do governo escolhidos pelo presidente na sua cota ou do partido. Performar no gasto virou o padrão. O presidente também ajuda muito quando insiste em ter novos ou turbinar os programas que ele mesmo lançou no passado. O presidente entrou com a sua cota definindo que o salário-mínimo tinha que ter ganho acima da inflação



Dois anos depois a casa caiu. O Congresso comeu literalmente o que o governo tinha no passado para gastar e as vinculações fizeram o resto. É uma situação que não tem como fechar mesmo com o crescimento da arrecadação. Primeira lição: Dinheiro não aguenta desaforo de ninguém.



Simone Tebet com Fernando Haddad - Divulgação

Salário-mínimo



A vinculação do salário-mínimo ao BPC e de outros programas impede que a receita ao menos empate. As despesas obrigatórias criam situações inusitadas. Saúde e Educação têm percentuais fixos sobre a receita.

Assim na origem eles já definem o que vão ter que gastar numa conta ao contrário. Não é como gastar melhor é gastar o que tem direito.



Sem racionalização



Esse conceito impede qualquer racionalização. Mas ele tem um efeito mais negativo. Se a receita sobe, o governo tem que repassar os ganhos. Ou seja, os ministros da saúde e educação têm a garantia de que terão mais dinheiro.



Mas tem uma coisa que o aumento da Receita não resolve. O passivo da dívida. Como o governo, mesmo com mais arrecadação, não consegue pagar o cheque especial todo dia tem que rolar e pagar o preço que o banco aceita. Segunda lição: não aposte contra a banca.



Mal comportamento



Essa necessidade somada ao mau comportamento do governo em geral faz o banco não apenas subir os juros, mas encurtar o prazo do novo empréstimo. E isso é o que vem acontecendo há 15 meses. A nossa dívida todo mês fica maior. Segunda lição: Se não pode com a carga não pegue na rudia

Mas a desindexação de benefícios previdenciários e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do valor do salário-mínimo; e a desvinculação de despesas com os pisos da saúde e da educação das receitas é uma dessas proposta que não vão à frente no governo liderado pelo PT.



Bateu o medo



Talvez por isso é que o conjunto de más notícias fez a equipe do ministro Haddad ter fé de ofício para dizer ao presidente que tem que parar essa situação sob pena de o governo dele inviabilizar. Terceira lição: Quem não pode com a carga não pegue na rudia.



Tecnicamente ele já está nessa situação se não mudar a atitude. Mas o presidente acha que não porque pensa na popularidade. Daí esse nhenhenhém do presidente Fernando Haddad.



Não devemos nos enganar. O presidente não quer fazer nada do que os ministros da área econômica defendem. E mesmo se disser que vai mudar o comportamento, o governo vai continuar gastando mal. Se Lula estivesse convencido de que é preciso mudar o comportamento já teria assumido isso.



Cavalo de pau



No primeiro governo em 2007, José Dirceu deu uma travada nas despesas junto com Palocci e Dilma Rousseff organizou as coisas. O aperto ficou conhecido como Cavalo de Pau, só confessado meses depois. Mas nenhum dos três está mais próximo de Lula e nem Rui Costa nem Haddad e nem Tebet tem, nem de longe a força que os dois tinham no início do governo.



Mas eles vão dizer que agora vão dar uma geral nas contas. Difícil é alguém acreditar. Até porque Lula acredita firmemente que está fazendo um governo revolucionário em termos de gestão.

Produção de etanol a base de milho começa a ganhar escla no Brasil. - Divulgação

Etanol de milho



Maior produtor mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar, com uma capacidade de produção em torno de 30 bilhões de litros por safra, o Brasil agora quer, também, produzir em escala global etanol a base de milho crescido nos últimos anos, estimando-se em cerca de 1 a 2 bilhões de litros anuais.



Na cana-de-açúcar, a região Centro-Sul, com estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná, lidera essa produção. A cana-de-açúcar além de etanol é fonte de biomassa que pode ser utilizada para a geração de energia elétrica, aproveitando o bagaço da planta.



No caso do milho, a produção está concentrada no Mato Grosso e Goiás, onde o milho se mostra uma alternativa viável, especialmente durante a entressafra da cana, aproveitando a produção agrícola. Nada mal para quem a menos de 20 anos importava milho dos Estados Unidos e Argentina para o consumo humano. Este ano o Brasil deve produzir 120 milhões de toneladas de milho.



Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola estará na Arena de Negócios do REC ‘n’ Play, no Bairro do Recife. A empresa é a fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil que está em todo o Norte buscando a troca de experiência e informações com startups, corporações, investidores e outros parceiros do ecossistema.

Igrejas adotam painéis de leda para ajudar da mensagem religiosa. - Divulgação



Reza digital



Os paineis de LED, que revolucionaram a forma de consumir e viver as experiências nos supermercados, shopping centers e grandes eventos estão chegando às igrejas. Estabelecimentos religiosos, no Brasil, estão adotando essa tecnologia para aprimorar a experiência dos fieis, exibindo letras de cânticos, versículos bíblicos e até transmissões ao vivo das missas e cultos buscando engajamento em uma oração mais digital.



Uma empresa especializada em projetos de paineis de LED, iluminação e sistemas de som, com soluções de ponta a ponta, a Azul Light possui 150 itens em seu portfólio focado nas necessidades das igrejas se diferenciarem para ganhar destaque, principalmente entre os jovens, que buscam ambientes que refletem modernidade e inovação transformando o culto numa experiência.



IA nas empresas



Um estudo da MIT Sloan Management Review Brasil, publicação nacional da universidade americana e Instituto Locomotiva feito com gestores de pequenas e grandes empresas apontou que a IA já substituiu empregos em 10% das companhias consultadas.



Apesar das demissões, para 74% dos entrevistados a inteligência artificial é uma ferramenta complementar ao trabalho humano. Mas somente um terço das empresas conta com métricas para avaliar a IA, refletindo a pouca maturidade do uso dessa ferramenta na empresa.



Natal do Patteo



Neste sábado (9), a magia do Natal tomará conta do Shopping Patteo Olinda com a abertura oficial da decoração temática "O Bosque Encantado do Patteo". A decoração natalina deste ano, criada pela empresa Lumear, é inédita em Pernambuco e foi cuidadosamente elaborada para transportar o público ao universo lúdico e mágico do Natal.



Ademitec



As principais tendências e inovações no setor da construção civil serão a temática da edição anual do Fórum da Construção Industrializada, o Ademitec. Promovido pela Ademi-PE no próximo dia 13, das 15h às 20h, no RioMar Trade Center, e tem como principal objetivo fomentar o debate propositivo sobre as inovações que garantem mais segurança e precisão no setor da construção civil.



Encontro América



Nesta quarta-feira (6) o Recife sedia a terceira edição do Encontro de Negócios da América (ECON), evento focado na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, oferecendo uma experiência de networking, conhecimento e oportunidades de negócios bilaterais. O encontro será no NAU Frutos do Mar, em Boa Viagem depois de ter passado por Natal, João Pessoa e Fortaleza apresentando oportunidades para brasileiros que desejam investir nos Estados Unidos.



Simmepoe faz 90 anos. - Divulgação

SIMMEPE 90



Nesta terça-feira (5) o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de Pernambuco reúne convidados para uma solenidade especial de comemoração dos 90 anos de fundação do sindicato, que será realizada no restaurante Famiglia Giuliano.

Liderado pelo empresário, Alexandre Valença, o SIMMEPE a solenidade celebrou a trajetória e conquistas da entidade, que desempenha um papel essencial no desenvolvimento industrial do estado. Fundado em 1934 como a "Associação dos Proprietários de Oficinas de Fundição em Recife" e se transformou ao longo das décadas, como um dos mais importantes sindicatos patronais de Pernambuco.



Locar elétrico



Estimativa da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) indica que o chamado “Carro por Assinatura” já representa entre 8% e 10% da frota total do setor, que em 2023 fechou em 1,57 milhão de automóveis e comerciais leves. tecnologia no contexto empresarial brasileiro.