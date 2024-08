Rosarinho e Aflitos: a Zona Norte do Recife em seu mais alto padrão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bairros da Zona Norte do Recife têm sido cada vez mais procurados pelo fácil acesso a comodidades e serviços, além de uma excelente área verde

ZONA NORTE DO RECIFE

Donos de uma localização privilegiada, os bairros de Rosarinho e Aflitos conseguem definir bem os benefícios de viver na Zona Norte do Recife. Ambos são marcados pelos empreendimentos de alto padrão, que estão cada vez mais comuns, e também pelo padrão de vida tranquilo, com o famoso "tudo perto".

No primeiro caso, o Rosarinho é considerado um bairro clássico do Recife, onde se diferencia pela maior presença de áreas arborizadas, ambiente familiar e fácil acesso a outras regiões da Zona Norte.

Já quando se fala nos Aflitos, este bairro tem muito a oferecer: desde pontos gastronômicos estratégicos a um conforto maior no dia-a-dia, com supermercados, academias, parques e pontos de lazer bem localizados.

Qualidade de vida dentro e fora de casa

Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, valoriza imóveis no mercado - Divulgação

O Rosarinho é um dos bairros mais nobres da capital pernambucana e costuma abrigar famílias tradicionais da sociedade e até mesmo nomes políticos.

Para além disso, o bairro costuma oferecer tranquilidade, com uma área favorável para novas famílias se estabelecerem; já que além de ser próximo a diversos serviços como supermercados e afins, também tem fácil acesso ao Parque da Jaqueira - ponto de lazer e atividades para as mais diversas idades.

Enquanto isso, os Aflitos possuem um fácil acesso a localizações importantes do Recife - como o centro e outros bairros da Zona Norte - além da comodidade presente no dia-a-dia, onde praticamente qualquer atividade pode ser feita a pé. Shoppings, galerias, restaurantes famosos e até mesmo o Jardim do Baobá estão a poucos passos de quem vive nesta região, trazendo apenas vantagens para quem deseja investir nesta localização.

Tendências do mercado

Qualidade de vida deve ser um dos itens essenciais para quem deseja um novo imóvel - Divulgação

Sendo esses bairros uma constante ebulição imobiliária, diversas construtoras têm apostado em novos modelos de projetos. A tendência do momento tem sido os studios - espaços mais compactos, que detém de uma localização estratégica e privilegiada.

Ainda que hajam muitas dúvidas sobre o investimento desses projetos na planta, os benefícios têm conquistado cada vez mais os consumidores. Na prática, esse tipo de imóvel demanda de um valor menor inicialmente, o que já ajuda no bolso do investidor.

Para Mariana Carrilho, gestora de marketing da construtora Carrilho, os studios trazem muita praticidade, tranquilidade e segurança. "Esses imóveis geralmente estão situados em localizações privilegiadas, diminuindo o desperdício de tempo no trânsito. Com áreas coletivas que promovem a socialização e alta rentabilidade, os studios são uma excelente opção tanto para morar quanto para investir."

Comodidade e variedade em empreendimento

Para poder usufruir dos melhores benefícios do Rosarinho e dos Aflitos, nada melhor que um padrão de empreendimento à altura. A Carrilho Premium, por exemplo, apresenta o Tivo Studios, empreendimento de alto padrão, entre os dois bairros, uma das áreas mais nobres do Recife, sem perder o conforto e a comodidade.

Projeto arquitetônico da Poligonus Arquietura e Ambientação, em parceria com a arquiteta e paisagista Márcia Lima, o Tivo é um imóvel cercado de serviços essenciais, como polo médico, universidades, áreas esportivas e shoppings. Ao todo, são 248 studios, 2 elevadores sociais e 1 elevador de serviço. Além disso, o empreendimento detém de áreas comuns como piscina adulto com prainha e massagem, gazebos gourmet, redário, sky bar integrado ao rooftop e muito mais.

O Tivo Studios une design sofisticado a uma arquitetura moderna, proporcionando aos moradores uma experiência completa de conexão com os ambientes internos e externos - Divulgação

"A arquitetura se sobressai por ser muito moderna e por trazer um layout novo, dando uma cara de modernidade que somente observamos fora do estado. O escritório da Polígonus trabalhou muito bem nesse projeto e conseguiu imprimir justamente o que queríamos passar: modernidade e inovação", diz Mariana Carrilho.

E, como a comodidade é um dos pilares deste projeto, nada melhor do que ter tudo ao seu alcance, sem precisar sair do condomínio. Entre os benefícios estão espaço de coworking, local para lavanderia, pet spa, bicicletário, entre outros.

Quando a gente trata desses projetos para aqui, para o Nordeste, com o clima da gente, que a gente tem muita luz, o calor, o sol, a gente busca sempre ter sombra, ventilação, janelas amplas e abrigadas ao mesmo tempo Manoela Pires, sócia da Poligonus Arquietura e Ambientação

Manoela Pires, sócia da Poligonus Arquietura e Ambientação, explicou algumas das decisões aplicadas ao projeto. A sustentabilidade também é outro item marcante do empreendimento, o qual conta com um rooftop o qual se aplica o chamado telhado verde.

Gestão especializada

Quem investir no Tivo ainda poderá contar com a gestão de locação da Carpediem Homes, empresa especializada em gestão e locação de imóveis. A empresa será responsável por ofertar os imóveis nas plataformas de locação por temporada como Air BNB, Booking, entre outras modalidades para aluguel.

"Uma inovação que vamos levar aos nossos produtos studios, Arbo, Tivo e Madá, que vai aumentar muito a lucratividade dos nossos investidores, será a gestão para locação a ser feita pela empresa Carpediem Homes. Eles vão entrar nesses produtos para que o investidor pague uma taxa e a empresa se responsabilize por toda limpeza, contato com clientes, gestão em empresas de locação e ainda manutenção do imóvel. Essa empresa garante uma lucratividade para o nosso investidor, deixando o investimento ainda mais vantajoso para nossos clientes. Acreditamos que é um excelente investimento e a grande maioria de nossos compradores está satisfeita com os resultados até o momento", garante Mariana Carrilho.