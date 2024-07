Apartamento studio: a nova tendência do mercado imobiliário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O mercado imobiliário brasileiro está em constante evolução, e os apartamentos do tipo studio estão ganhando destaque como uma opção de investimento atrativa. Segundo Paula Reis, economista da DataZap (responsável pelo índice FipeZap, que analisa mensalmente o comportamento dos preços de venda em 50 cidades brasileiras), a urbanização crescente desde a década de 1980 resultou em áreas densamente povoadas, incentivando a criação de imóveis compactos em locais valorizados.

"Esses imóveis são mais valorizados devido à localização em bairros com infraestrutura de transportes, serviços e comércio", explica Paula. Os studios oferecem uma série de vantagens que os tornam uma escolha popular entre investidores.

De acordo com o FipeZap, esses imóveis compactos têm um valor de investimento inicial mais baixo e também apresentam um potencial de valorização, que pode chegar a 30% entre a compra na planta e a entrega.

Esta categoria de imóvel é uma das principais responsáveis pelo aumento acelerado dos preços dos imóveis no Brasil, conforme o índice divulgado em maio de 2024.

A rentabilidade na locação é outro ponto forte dos studios. Eles são os mais procurados para locações de curta temporada (short stay) e são ideais para quem busca praticidade, conforto e comodidade no dia a dia.

Uma pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, empresa de pesquisa e consultoria em negócios, revelou que os studios representaram 34% das vendas de imóveis novos no Recife. Esses imóveis também lideram em preço de venda por metro quadrado, sendo os mais valorizados.

A Carrilho Premium, por exemplo, lançou dois empreendimentos dessa categoria na Zona Norte do Recife, nas regiões do Rosarinho e da Madalena, oferecendo um plano de pagamento inovador.

“É possível adquirir um studio financiando até 90% na planta através da Caixa Econômica Federal, permitindo ao investidor aumentar seu patrimônio desembolsando apenas 10% do valor do imóvel e pagando o financiamento com a receita da locação futura. Os clientes estão diversificando os investimentos sem precisar retirar seus recursos da renda fixa ou de outros investimentos financeiros", comenta Roberto Rios, diretor comercial da construtora.

Flexibilidade e rentabilidade

A Carpediem Homes, empresa especializada em gestão e locação de imóveis, destaca a versatilidade dos studios como um dos principais atrativos para investidores.

Samuel Gondim, sócio-fundador da Carpediem, explica que esses espaços podem ser alugados por prazos longos, curtos ou médios, além de se adaptarem perfeitamente ao aluguel por temporada em plataformas como Airbnb e Booking.

"Essa flexibilidade reduz significativamente os riscos do investimento e abre um leque de oportunidades para o proprietário", afirma. Além da versatilidade, outro ponto positivo dos studios é o valor acessível em comparação com imóveis tradicionais.

“O investimento total, geralmente entre 23 e 27 metros quadrados, é menor, tornando-o mais viável para um público mais amplo. Além disso, os studios apresentam alta valorização, tanto pelo potencial de aluguel por temporada quanto pela valorização do próprio bem ao longo do tempo”, destaca Gondim.

Nichos lucrativos

O turismo local, com viajantes que permanecem por duas a três diárias, e o turismo de negócios, focado em eventos e trabalho remoto, também representam oportunidades rentáveis.

“Através de estratégias como descontos para o turismo local e aumento de preços em feriados e eventos, o investidor pode maximizar seus lucros”, explica Samuel Gondim.

Localização estratégica e áreas comuns

A escolha da localização do studio é determinante para o sucesso do investimento. Priorizar áreas com boa infraestrutura, transporte público e serviços facilita a locação e aumenta o valor do imóvel.

"Áreas comuns atrativas, como academias, lavanderias, coworking e piscinas, também contribuem para a valorização do empreendimento e para a qualidade de vida dos hóspedes", ressalta o sócio-fundador da Carpediem Homes.

Parque das Graças na Zona Norte do Recife - Diego Nobrega/Divulgação

Assistência ao investidor

Para a investidora Tereza Wanderley, que trabalha com locação de temporada junto com o marido, Ruy Lucas, o suporte de uma empresa de gestão completa, como a Carpediem Homes, é fundamental.

"Administrar tudo sozinha é muito cansativo. O ideal é uma empresa que dê todo esse suporte, desde a higienização até a troca de enxoval, garantindo que o imóvel esteja sempre pronto para o próximo inquilino", conta.

Para Tereza, os apartamentos tipo studio são a melhor opção no mercado atual para investimento. "Hoje, o studio é a rainha dos imóveis, porque você aluga com mais facilidade e o rendimento às vezes é maior do que um de três quartos", disse.

A investidora Tereza Wanderley e o marido Ruy Lucas - Acervo pessoal

Ela enfatizou a importância de oferecer facilidades, como lavanderia e coworking, no prédio. "Quando você vai alugar um de dois, três quartos, você vai cobrar muito mais e não vai ter retorno, não aluga com facilidade. Mas studio é uma procura muito grande."

Tereza também expressou seu apreço pela Carrilho e destacou os novos lançamentos da construtora, ideais para aluguel de temporada, estudantes e profissionais em trânsito.

"O tamanho padrão deles é maravilhoso, o acabamento é fora do normal e a assistência não tem preço. Estou saindo de Boa Viagem pra ir pra morar num Carrilho na Madalena, porque não tem acabamento melhor e é tudo muito atrativo”, comentou.

“Onde é bom para morar, é bom para investir”



As principais opções de apartamento studio da Carrilho disponíveis são: Tivo Studios e Madá Studios. Conheça-os a seguir.

Madá Studios

O Madá Studios oferece uma experiência única tanto para moradores quanto para investidores, combinando o melhor da vida na Madalena, um dos bairros mais promissores do Recife.

Com projetos de studios funcionais que valorizam a dinâmica da rotina urbana, este empreendimento reflete a pluralidade de ritmos da cidade.

Madá Studios - Divulgação/Carrilho Construtora

Com 29 pavimentos e 8 studios por andar, oferece comodidades como depósito de encomendas, espaço para self market e lavanderia, além de coworking, academia e piscina adulto com prainha.

Tivo Studios

O Tivo Studios representa a união entre design excepcional e a capacidade de aproveitar ao máximo seus espaços. Com uma arquitetura moderna e atemporal, este empreendimento fica localizado na Rua Gomes de Matos Junior com a Rua Téles Júnior, no bairro dos Aflitos.

Tivo Studios - Divulgação

Concebido como uma extensão natural dos studios e das opções de lazer oferecidas pela localização, o Tivo Studios oferece 248 unidades, com comodidades como depósito de encomendas, espaço para self market, lavanderia, coworking, academia e piscina adulto com prainha.

Com preparação para automação, fechadura digital e câmeras de segurança, os studios variam de 20 m² a 49 m² e prometem oferecer um ambiente moderno e seguro para seus moradores.

Mariana Carrilho, gestora de marketing da construtora, conclui: "Os studios trazem muita praticidade, tranquilidade e segurança. Além disso, geralmente estão situados em localizações privilegiadas, diminuindo o desperdício de tempo no trânsito. Com áreas coletivas que promovem a socialização e alta rentabilidade, os studios são uma excelente opção tanto para morar quanto para investir."