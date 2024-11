Crescimento urbano expande áreas nobres em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tendência natural nas grandes cidades, o crescimento de áreas nobres com edificações de alto padrão começa a se intensificar na Zona Sul do Recife. Em décadas passadas, a Zona Norte já viu áreas mais nobres se espalharem para bairros vizinhos, criando regiões confortáveis, sofisticadas e modernas que entregam praticidade, bem-estar e mais qualidade de vida.

Denominanado espraiamento urbano, esse movimento expande áreas de moradia para zonas mais distantes. Nas grandes cidades, elas surgem planejadas e com edificações de qualidade, a fim de compensar a ausência de espaços com potencial construtivo em bairros tradicionalmente nobres. Esse comportamento do mercado imobiliário está ampliando Boa Viagem, uma vez que não existem terrenos desocupados à beira-mar.

Segundo o especialista em mercado imobiliário e CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, “esse crescimento tende a se estender para ruas paralelas mais distantes, proporcionando um ambiente plural que vai se destacar pela infraestrutura, que oferece praticidade, ambientes seguros e saudáveis, além de integração com a cidade”. Especificamente no Recife, chama a atenção a exclusividade dos empreendimentos nesses novos destinos.

“Todos os bairros nobres nas grandes cidades estão ficando sem terrenos, e as empresas precisam construir, levando esse crescimento para endereços um pouco mais afastados, mas com produtos de alto padrão, que passam a elevar o valor da região. No Recife, assim como em São Paulo, na região do Ibirapuera, ou Nova York, na região do Central Park, ou qualquer grande centro no mundo, o espraiamento urbano é uma realidade. O bairro de Boa Viagem é um exemplo típico”, comenta Fábio Tadeu Araújo.

Com a escassez desses terrenos, o que vem ocorrendo é o desenvolvimento da expansão do bairro para quartas e quintas paralelas à avenida Boa Viagem, destino que já oferece, e tende a crescer, serviços diversificados como supermercados, centro de compras, academias, escolas, espaços urbanos mais arborizados - diferenciais que valorizam o empreendimento.

Jardins Ângela Vieira e Jardins Life Center: qualidade e praticidade

Atenta à essa realidade, a Rio Ave está criando um novo destino de moradia no bairro, no qual levará seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a relação de gentileza com a vizinhança e com a estética do produto e do ambiente. O empreendimento da construtora, recém-lançado, está inserido numa região que já oferta serviços e com potencial de ampliar ainda mais, considerando que a localização é um dos principais pontos de decisão na compra de um imóvel.

Ocupando uma área de 5.554 m², em terreno onde se localizava a academia Performance, o empreendimento misto, residencial + mall com conveniência e serviços premium, “Jardins Ângela Vieira e Jardins Life Center”, vai entregar conforto, bem- estar, praticidade, sofisticação e sustentabilidade.

Os projetos

Com projeto de arquitetura assinado por Greg Bousquet do Achitects Office e o de paisagismo por Guilherme Takeda, da Takeda Design, o Jardins Ângela Vieira e o Jardins Life Center se destacam por oferecer um conjunto de comodidades modernas. O residencial se apresenta com 87 unidades em duas torres de apartamentos com halls sociais independentes e com uma série de áreas de lazer distribuídas em dois pavimentos, sendo um deles o Rooftop, que conta com piscina de borda infinita com hidromassagem e ambientes gourmets externos.

Essas áreas incluem academia, brinquedoteca, salão de festas, piscina, sala de jogos, espaço de beleza, sala de massagem, pet place entre outras áreas, que proporcionam conveniência e conforto para quem busca morar bem. A localização litorânea foi um dos pontos principais analisados na concepção do projeto, que foi pensado de forma a otimizar o desempenho solar e liberar as esquinas do terreno, gerando gentilezas urbanas e uma interface verde à cidade. A relação entre o projeto e o contexto urbano traduz o sentimento de urbanismo virtuoso e arquitetura ética.

Imagem de área externa com piscina de design moderno, ideal para relaxar e aproveitar momentos de lazer com conforto. - Divulgação/Rio Ave Imagem de área externa projetada para proporcionar momentos de lazer e tranquilidade. - Divulgação/Rio Ave Imagem de uma academia moderna e totalmente equipada, projetada para atender todas as suas necessidades de bem-estar. - Divulgação/Rio Ave Imagem do Pet place, um espaço exclusivo para o seu pet, com todo o conforto e segurança. - Divulgação/Rio Ave Imagem de sala de massagem projetada para proporcionar uma experiência única de conforto, sofisticação e bem-estar. - Divulgação/Rio Ave Imagem de piscina com borda infinita exclusiva para relaxamento e lazer em um ambiente tranquilo e sofisticado. - Divulgação/Rio Ave Imagem de empreendimento de alto padrão da Rio Ave, que une sofisticação e excelência em cada detalhe. - Divulgação/Rio Ave

O paisagismo reflete a missão de aproximar as pessoas da natureza mesmo em um ambiente urbano. Por meio da biofilia, a natureza está em todos os ambientes projetados e de diversas maneiras diferentes, seja através do uso de plantas nativas ou de materiais naturais, ou da iluminação natural no salão de festa, até as jardineiras das garagens e do rooftop e das sacadas de cada apartamento. Cada elemento foi cuidadosamente selecionado para criar uma atmosfera que convida à contemplação e à conexão com o ambiente ao redor.

Já o mall, traz entre suas inovações lojas dentro do conceito de wallmarket, lobby, espaço gastronômico, edifício garagem com capacidade para 100 automóveis, além de terraço e rooftop com vista panorâmica. Inspirado na sinergia entre elementos naturais e urbanos, o mall contará com um condomínio ecoeficiente, privilegiando o uso racional e consciente de água, energia renovável, telhado verde e fachadas com vidros de alta performance.

Imagem do Jardins Life Center, um empreendimento exclusivo da Rio Ave que une conveniência, modernidade e uma infraestrutura de alto padrão. - Divulgação/Rio Ave

"O empreendimento traz uma proposta arquitetônica muito arrojada, com materiais e qualidade de alto padrão. Com uma arquitetura extremamente ousada, ele valoriza o terreno em si, e também o seu entorno. Ele quebra o padrão habitual de grandes muros, que isolam o interno do exterior, valorizando o bairro”, comenta Fabian Bezerra, gerente de projetos da Rio Ave. A relação próxima do empreendimento com a vizinhança, com a cidade se dá por meio dos jardins, dos espaços criados. “O contato do ser humano com a natureza traz qualidade de vida, traz conforto ambiental. Com as áreas verdes que criamos conseguimos, também, reduzir as ilhas de calor", acrescenta.

A valorização de Boa Viagem

O bairro de Boa Viagem, um dos principais cartões postais do Recife, é apontado em diversas pesquisas como um dos mais desejados para moradia. Considerando a qualidade de vida imposta pela região litorânea e pela completa infraestrutura que oferece, seu valor tende a subir e se manter no topo. Segundo avalia o CEO da Brain Inteligência Estratégica, Fábio Tadeu Araújo, “ainda pelos próximos 20 anos Boa Viagem continuará uma região de valor e muito desejada”.

Os imóveis de alto padrão, como os da Rio Ave, que já vêm se consolidando em vias paralelas à avenida Boa Viagem, estão sendo valorizados durante o período de construção. Comprar na planta significa um ganho real. Para exemplificar, os clientes/investidores que compraram apartamentos no edifício Alameda Brunehilde Trajano, da Rio Ave, que se localiza entre a Rua dos Navegantes e a Avenida Conselheiro Aguiar, estão vendendo hoje com quase 100% de valorização. Em 2020, quando foi lançado, o valor do m² foi R$ 12.400,00, e este ano, o metro quadrado no empreendimento está por R$ 24 mil.

Semelhante comportamento ocorre com o Bossa Segundo Jardim, outro residencial da Rio Ave, também na região da avenida Conselheiro Aguiar. Os clientes compraram, no lançamento, em maio de 2022 seu m² a R$ 17.750,00, e mesmo antes de terminar a obra, já foi valorizado, seu m² atual está por R$ 27 mil. Na entrega, seu valor deve estar ainda maior. Os dois exemplos mostram a valorização do bairro no mercado imobiliário pernambucano.