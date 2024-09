RHP: Unidade Boa Viagem agora com Emergência 24h

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A unidade de Boa Viagem do Real Hospital Português (RHP) voltou a oferecer atendimento de emergência 24 horas, proporcionando mais comodidade e agilidade para os moradores da Zona Sul do Recife. A retomada desse serviço, suspenso durante a pandemia, faz parte do plano estratégico de expansão e investimento do Hospital na região, atendendo a uma demanda crescente por serviços de saúde de alta qualidade mais próximos à população local.

Com a reativação da emergência 24 horas, os pacientes agora têm acesso a um atendimento completo sem precisar se deslocar até a unidade Paissandu, no centro do Recife. “A implantação da emergência 24h do Real Hospital Português em Boa Viagem, além de preencher uma lacuna no coração da Zona Sul da cidade do Recife, visa atender a necessidade da comunidade por um serviço de qualidade, com segurança assistencial e equipes médicas treinadas”, explica Islan Moisalye, superintendente Ambulatorial do RHP.

Além da emergência, a unidade Boa Viagem oferece uma estrutura robusta com uma ampla gama de serviços complementares, incluindo exames laboratoriais e de imagem realizados pelo Real Lab e Real Imagem. A unidade conta com equipamentos de última geração, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, raio-X e mamografia, garantindo agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes.

Assim como a unidade do Paissandu, a de Boa Viagem oferece uma estrutura moderna e diversos serviços - JAILTON JR./JC IMAGEM São ofertados exames laboratoriais e de imagem realizados pelo Real Lab e Real Imagem - JAILTON JR./JC IMAGEM Entre os destaques da unidade estão equipamentos de última geração, como mamografia, tomografia computadorizada e ultrassonografia - JAILTON JR./JC IMAGEM Com a novidade, a unidade de preenche uma lacuna no coração da Zona Sul da cidade do Recife com o selo de qualidade do RHP - JAILTON JR./JC IMAGEM

Para garantir um atendimento eficiente e ágil, o hospital investiu significativamente em tecnologia, infraestrutura e treinamento das equipes de saúde. A integração do prontuário eletrônico entre as unidades de Boa Viagem e Paissandu é um dos grandes diferenciais, pois permite que o histórico completo dos pacientes seja acessível em ambas as unidades, facilitando a continuidade do cuidado e reduzindo o tempo de espera para o atendimento.

“A ampliação do horário de atendimento para algumas especialidades no período noturno é outro passo importante para oferecer mais conveniência aos pacientes. Queremos que nossos serviços se adequem à rotina dos nossos clientes, garantindo que possam contar com um atendimento de qualidade a qualquer hora do dia”, ressalta Islan. Isso inclui não apenas a oferta de consultas ambulatoriais, mas também exames eletivos em horários alternativos, atendendo à crescente demanda da região por um serviço mais flexível.

Islan também revela que a retomada da emergência 24 horas faz parte de um projeto de longo prazo que visa expandir ainda mais a presença do Real Hospital Português na Zona Sul. Nos próximos anos, estão previstos investimentos na ampliação da estrutura física da unidade, além da diversificação dos serviços oferecidos. “Nossa missão é continuar crescendo e trazendo inovações que melhorem a experiência do paciente e mantenham o RHP como referência em saúde”, conclui o superintendente.

A expansão é uma das novidades anunciadas pelo RHP - JAILTON JR./JC IMAGEM

Com essa expansão, o RHP reafirma seu compromisso de estar mais próximo da comunidade, oferecendo serviços de excelência e se consolidando como referência em saúde na Zona Sul do Recife. A unidade Boa Viagem, além da infraestrutura de uma emergência 24h, disponibiliza serviços que vão desde consultas especializadas até exames de alta complexidade, com o padrão de qualidade já conhecido pela população.

Aniversário do RHP

O Real Hospital Português (RHP) comemora, neste mês de setembro, 169 anos de tradição e inovação. A celebração acontecerá na próxima quarta-feira (24), com uma programação especial.

O evento será uma oportunidade para celebrar conquistas como a expansão em Boa Viagem, além de contar com o anúncio dos novos passos do hospital.