Crise no transporte público: governo de Pernambuco diz que melhorias virão, mas não dá prazos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O passageiro que depende do transporte público da Região Metropolitana do Recife vai seguir sofrendo e, mais do que isso, tendo paciência para esperar por melhorias. Ou, quando puder, seguir fugindo para outros modais mais baratos, como o perigoso Uber e 99 Moto.

As mudanças no setor de transporte virão, mas gradativamente e não imediatamente. Pelo menos é o que afirmou o governo de Pernambuco, gestor do sistema de ônibus no Grande Recife. O calor, a superlotação e a degradação da frota de ônibus e do Metrô do Recife têm feito os passageiros sofrerem.

O reajuste zero das passagens e a criação do Bilhete Único Metropolitano são, na visão do governo, um gesto importante e que demonstra a solidariedade e o compromisso do Estado com a reerguida que se pretende dar ao setor na gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB).

Mas, de soluções práticas e para ontem, não há muita sinalização por enquanto. Tudo depende de estudos, análises, pareceres e liberação de recursos federais e/ou estaduais. Pelo menos esse foi o cenário colocado pelo presidente do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), Matheus Freitas.

“É importante dizer que o governo de Pernambuco e o CTM estão solidários ao usuário e vão, à medida do tempo, melhorando o sistema. E mais: sem retroceder”, garantiu. Mas, segundo o gestor, de fato não há uma previsão de renovação e refrigeração da frota de ônibus por enquanto, pelo menos para as oito empresas permissionárias - que são a maioria do sistema, vale ressaltar.

ÔNIBUS COM AR-CONDICIONADO PREVISTO APENAS PARA AS CONCESSIONÁRIAS

Ônibus novos e com ar-condicionado são previstos apenas para as duas concessionárias - Consórcio Conorte e MobiBrasil - que têm meta, por contrato, de colocar 87 novos coletivos para rodar em 2024.

Segundo o CTM, desde 2023, já foram entregues 185 ônibus novos, desses, 92 contam com ar-condicionado, integrados ao serviço de transporte público RMR. Além disso, 12 ônibus novos serão entregues para compor a frota. A frota do transporte coletivo em operação é de 2.213 veículos.

“Sabemos que o conforto térmico é desejo do usuário e estamos analisando as exigências das concessionárias para que possamos melhorar o serviço refrigerado nelas. Também estamos trabalhando para retomar a refrigeração das estações de BRT, que deverão ser assumidas pela Nova Mobi, grupo que tem a concessão pública da gestão dos terminais integrados e das estações de BRT”, afirmou Matheus Freitas.

LICITAÇÃO DAS LINHAS DE ÔNIBUS, NOVO PAC E CONCESSÃO DOS TERMINAIS SÃO APOSTAS DO GOVERNO

O reajuste zero das passagens e a criação do Bilhete Único Metropolitano são, na visão do governo, um gesto importante e que demonstra a solidariedade e o compromisso do Estado com a reerguida que se pretende dar ao setor na gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB). - Guga Matos/JC Imagem Sem refrigeração, estações do BRT vivem com as portas abertas, estimulando ainda mais a invasão descarada do sistema de transporte. Flagrantes são diários. - Guga Matos/JC Imagem

O governo de Pernambuco diz ter uma estratégia de ação, com algumas frentes, para reverter a degradação do sistema de transporte por ônibus do Grande Recife. O Metrô do Recife poderá até ser beneficiado, já que o Estado incluiu no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) o pedido de R$ 136 milhões para a compra de dormentes para o sistema metroferroviário - num claro gesto de que, pretende sim, estadualizar o serviço.

A primeira aposta do governo é uma velha conhecida do passageiro da RMR: a conclusão dos Corredores de BRT Norte-Sul e Leste Oeste, também solicitada no Novo PAC. Na esfera operacional - que é o grande desafio - está a também quase lendária conclusão da licitação das linhas de ônibus, agora impactada pelo Bilhete Único Metropolitano, o que exigirá mais tempo de estudos.

A previsão é de que o edital saia no fim do ano. “É uma grande ação resolutiva para dar fôlego e resolver problemas históricos de segurança jurídica do sistema, inclusive receber aporte federal e estadual”, diz Matheus Freitas.

A modernização e gestão dos 26 terminais integrados da RMR das e das 46 estações de BRT, sob concessão por 35 anos, além da requalificação dos abrigos - também sob concessão - são outra aposta para resgatar o sistema.

E, fechando, o mais difícil: a gestão em si do sistema, a busca pela otimização da operação para que o sistema de transporte se adeque às necessidades do passageiro. “Hoje, nós entendemos que isso não acontece. O passageiro não tem seus desejos de deslocamentos atendidos. Estamos fazendo estudos para fazer as mudanças necessárias permanentemente”, reforça o presidente do CTM.



METRÔ DO RECIFE RECEBEU R$ 4 MILHÕES PARA REFRIGERAÇÃO DOS TRENS, MAS PRECISA DE R$ 15 MILHÕES

O Metrô do Recife é quase insuportável de viajar, especialmente nos horários de pico da manhã e noite. São quebras semanais e intervalos de até 20 minutos entre os trens, cada dia mais superlotados - Divulgação Quebras do sistema são comuns e frequentes há muitos anos - JC Imagem

Por nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que, em dezembro de 2023, foi feito um aporte de R$ 4 milhões para a recuperação de parte dos aparelhos de ar condicionado do Metrô do Recife. Mas a companhia reconhece que o valor não é suficiente para a correção total do sistema, cujo valor estimado é de R$ 15 milhões.

Entretanto, a CBTU afirma existir a expectativa de que, ao longo de 2024, a condição de refrigeração dos trens melhore, pois os prazos de entrega dos materiais importados e adquiridos com os recursos de 2023 estão previstos para 240 dias.