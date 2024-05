Ônibus que saiu de Caruaru tomba em Minas Gerais e deixa mortos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um ônibus de turismo que saiu do município de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, tombou após o condutor do veículo perder o controle da direção. O sinistro de trânsito, que ocorreu na altura do Km 85 da BR-116, em Medina, interior de Minas Gerais, deixou sete pessoas mortas.



O veículo trafegava com cerca de 54 passageiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 32 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros não souberam informar se o veículo estava regular para fazer o transporte de passageiros.

De acordo com os militares, não foi encontrada a lista de passageiros no local e o motorista também não foi localizado. Como o transporte dos feridos foi feito pelo Samu, o condutor pode estar entre eles ou entre os mortos.

Dos sete óbitos, quatro constatadas no local do acidente e outras três pessoas morreram a caminho do hospital. Os passageiros feridos foram levados para o Hospital Santa Rita, em Medina; para o Hospital Vale do Jequitinhonha, em Itaobim; e para uma unidade de saúde em Pedra Azul. Com informações do SBT NEWS.