CTTU interdita trecho da Avenida Recife em Areias para obra de drenagem

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), responsável pela obra na Avenida Recife, o prazo para conclusão é de 30 dias

A partir desta segunda-feira (8), a Avenida Recife, no bairro de Areias, será será interditada no trecho entre que compreende as ruas Capitão Jacinto Cruz e a Tenente Felipe Bandeira de Melo. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), a intervenção ocorrerá em virtude de virtude de serviços na rede de drenagem.

Com a interdição, os motoristas que desejarem seguir no sentido Zona Sul deverão acessar a Rua Capitão Jacinto Cruz e em seguida, a Rua General Francisco Figueiroa, que durante o período da obra terá sentido único. O trajeto segue pela Rua Tenente Felipe Bandeira de Melo.

Para os motoristas que desejem retornar pela Avenida Recife, no sentido Zona Norte, a Rua Capitão Jacinto da Cruz estará aberta apenas para essa conversão.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (EMLURB), responsável pela obra, o prazo para conclusão é de 30 dias. Agentes da CTTU estarão no local organizando e orientando o trânsito durante todo o período de duração das obras. Em caso de dúvidas, a população deve acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.