Ônibus perdem horas de viagem com o trânsito travado nos subúrbios do Recife

* Matéria atualizada com a resposta da Prefeitura do Recife

A cidade que, finalmente, começou a utilizar os chamados semáforos inteligentes - que permitem uma operação em tempo real - ainda não consegue melhorar o trânsito nos subúrbios. E quem mais sofre com o problema é o sistema de transporte público operado por ônibus, que em sua grande maioria tem terminais nos bairros distantes da área central.

A situação está tão ruim que, mais uma vez, alguns operadores do transporte resolveram pedir socorro à Prefeitura do Recife. E oficialmente. Foi o caso do Consórcio Recife, que tem visto mais de 30% da sua rede prejudicada pelos congestionamentos diários e demorados na região de Nova Descoberta, periferia da Zona Norte do Recife.

No documento, também encaminhado ao Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), os operadores pedem que seja realizada uma fiscalização de trânsito para impedir ou, ao menos reduzir, os estacionamentos indevidos, principalmente para carga e descarga do comércio local.

Os relatos são de que não há horário nem dia para as retenções acontecerem, reflexo da sensação de impunidade dos motoristas e comerciantes que circulam na Avenida Nova Descoberta, no Córrego da Areia e nas imediações do mercado público de Nova Descoberta.

33% DAS LINHAS DE ÔNIBUS IMPACTADAS PELOS CONGESTIONAMENTOS

O impacto negativo dos congestionamentos, inclusive, tem afetado não só as linhas do Consórcio Recife, mas também as da empresa Globo, que opera na mesma região. São 11 linhas do Consórcio e duas da Globo. Somente no Consórcio, representam 33% da rede de transporte, afetando diretamente 30 mil passageiros por dia.

“O problema é antigo e as ações já realizadas pela Prefeitura do Recife não conseguem sanar o problema porque não são permanentes. Não são intervenções permanentes, estruturadoras. São paliativas, no máximo uma baía aqui ou ali, e um semáforo a mais. Falta fiscalização permanente. Além disso, a sinalização de trânsito está totalmente apagada, estimulando ainda mais o desrespeito pelos motoristas”, desabafa Antero Parahyba, diretor executivo do Consórcio Recife.

PASSAGEIROS SOFREM

Quem enfrenta os congestionamentos citados pelos operadores do transporte público sente na pele o transtorno diário. “É isso mesmo. Não tem dia nem horário. É muita desordem. E como as ruas são estreitas, de mão dupla, pode acontecer de o trânsito travar em qualquer ponto e a qualquer hora. Isso impacta na nossa rotina. Chegamos atrasado ao trabalho ou esperamos ainda mais para voltar para casa. É puro sofrimento”, diz a diarista Maria Aparecida Ferreira, que mora em Nova Descoberta e pelo menos três vezes por semana usa os ônibus para sair do bairro.

Os congestionamentos enfrentados pelos ônibus nos subúrbios provocam um efeito cascata no sistema, aumentando o intervalo entre os coletivos e atrasando completamente a viagem. Sofrem os passageiros que estão nos ônibus presos no trânsito e aqueles que esperam nas paradas ao longo do percurso.

“Já esperei a linha de Nova Descoberta várias vezes por mais de uma hora, quando o intervalo seria muito menor. E, para piorar, como boa parte do percurso não tem faixa exclusiva, a viagem fica ainda mais demorada e cansativa”, relata o estudante Carlos André Silva, que costuma pegar ônibus na Avenida Norte, na altura do bairro do Rosarinho, na Zona Norte da cidade.

CTTU ELENCA AÇÕES NOS SUBÚRBIOS E FAZ CRÍTICAS À LOCALIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS

Desordem no trânsito nos subúrbios afeta a operação dos ônibus - DIVULGAÇÃO

A Prefeitura do Recife se posicionou sobre a desorganização do trânsito nas periferias da cidade. Elencou as ações que vem realizando e garantiu que atua na mobilidade das periferias, especialmente com o ordenamento de estacionamento e tratativas com as comunidades. Mas também fez críticas à localização dos terminais de ônibus, o que dificultaria ainda mais a solução dos problemas de circulação.

A Autarquia alega que os terminais de ônibus foram construídos em espaços que passaram por grandes mudanças, especialmente com aumento de áreas residenciais. “Além disso, diversos terminais não têm área de estocagem da frota. O que se verifica, na prática, é o uso das vias do entorno para estacionamentos de ônibus, que disputam espaço com as novas dinâmicas de residência e comércio, o que causa ainda mais congestionamentos”, acrescenta.

E segue sugerindo a requalificação dos espaços. “Nesse sentido, faz-se necessário requalificar os terminais de ônibus para atender às novas necessidades dos espaços urbanos, uma vez que as vias são estreitas e o aumento da densidade populacional nessas áreas demanda estratégias e ações de várias frentes”.

AÇÕES EM NOVA DESCOBERTA

Sobre o trânsito de transportes públicos nas imediações do bairro de Nova Descoberta, a CTTU informa que realiza fiscalização continuamente no local, inclusive por videomonitoramento. Ainda assim, agentes e orientadores de trânsito estão no entorno diariamente realizando rondas e orientando os condutores para garantir a segurança viária e a fluidez do transporte público.

Abaixo, o trecho da nota oficial da CTTU que elenca ações para melhoria do trânsito:

CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NAS PERIFERIAS - A Central de Operações de Trânsito promove, diariamente, o ordenamento do estacionamento por meio de câmeras de videomonitoramento em locais como Nova Descoberta, Afogados, Água Fria, Casa Amarela, Ibura, Jordão, além de vários outros corredores.

FAIXAS AZUIS - Atualmente, o Recife conta com 65,7 km de faixas exclusivas para ônibus. Desde 2013, foram feitos 45,48 km de faixas azuis e, desde 2021, 5,4 km em áreas importantes como a Avenida Governador Agamenon Magalhães, se conectando ao equipamento já existente e a Avenida Visconde de Jequitinhonha, se conectando ao corredor norte-sul na continuação das avenidas Domingos Ferreira, Herculano Bandeira e Agamenon Magalhães. Estima-se que 1 milhão de passageiros são beneficiados diariamente pelos corredores exclusivos de ônibus. Além disso, foi feita uma melhoria na qualidade da Faixa Azul da Av. Agamenon Magalhães com a fiscalização eletrônica.

INVESTIMENTO NA REDE SEMAFÓRICA - O investimento na rede semafórica que somou, desde 2023, R$ 31 milhões vai melhorar a fluidez de veículos em grandes corredores, inicialmente com as avenidas Antônio de Goes e Abdias de Carvalho.

OUTRAS INTERVENÇÕES - Foram feitas novas travessias para pedestres na descida da Ladeira da Cohab e, na altura da Avenida Dois Rios, a passagem foi semaforizada. Outra mudança foi a requalificação da área da parada de ônibus no centro da geometria, que deu mais mobilidade ao transporte público coletivo e, ainda, mais segurança viária para os pedestres na espera.

A nova circulação no entorno da Praça da Convenção levou ao benefício para fluidez de 13 linhas de ônibus que transitam na área. A partir da implantação do projeto, as vias no entorno da Praça da Convenção se tornaram sentido único, garantindo mais fluidez.