Motos: produção de motocicletas bate recorde e atinge melhor resultado em 13 anos

O que a população do País, especialmente do Nordeste, tem visto e sentido nas ruas, com a explosão de motos circulando e do número de vítimas das quedas e colisões de passageiros e motoqueiros, está se refletindo na economia.

Números da Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares) mostraram que a produção de motocicletas bateu um recorde que não era alcançado nos últimos 13 anos. Foi o melhor resultado para o primeiro semestre desde 2012.

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus - PIM registrou 868.076 unidades no primeiro semestre de 2024, alta de 13,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em junho, foram produzidas 106.273 motocicletas. O volume é 11,5% superior ao do mesmo mês de 2023 e 33,8% inferior ao registrado em maio. A retração já era esperada devido às férias coletivas das associadas anteriormente programadas.

“Tivemos um primeiro semestre bastante positivo, acima do esperado. Porém, temos pela frente um segundo semestre bastante desafiador, principalmente com a previsão de uma estiagem ainda mais severa do que a no ano passado, onde já foram sentidos os reflexos diretamente na produção de motocicletas em Manaus”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

LICENCIAMENTO DE MOTOS TAMBÉM EM ALTA

O licenciamento de motos também teve alta no País. No primeiro semestre foram licenciadas 933.158 motocicletas, aumento de 19,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor desempenho registrado para o setor em 17 anos.

As três categorias do mercado mais emplacadas foram a Street (48,5%), Trail (18%) e Motoneta (17,7%). Olhando só o desempenho de junho, os emplacamentos totalizaram 165.877 unidades, volume 18,2% superior ao do mesmo mês do ano passado e 0,8% maior em relação a maio. Esse resultado também é o melhor desde 2008.

EXPLOSÃO DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MOTOS TEM INFLUÊNCIA

A Abraciclo não faz essa abordagem em seus levantamentos, mas é inegável que a explosão do transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto, além dos deliverys, têm contribuição direta para esse crescimento.

Muitas pessoas estão ganhando a vida usando motos para o trabalho. Números do IBGE apontam que a moto é o veículo mais comum em residências de baixa renda, o que tem relação com o seu uso para atividades como as de entregador e mototaxista.

Em 2020, a moto estava presente em 27,9% das casas com renda domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 por dia, pelo critério de paridade de poder de compra (PPC). No conjunto total da população brasileira, esse percentual chegava a 25,9%, indicou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Por outro lado, apesar do aspecto econômico, o crescimento do uso de motos tem provocado o aumento do custo com sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) envolvendo motoqueiros e, agora, também os passageiros dos aplicativos de motos.