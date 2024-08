Crise no transporte: Vera Cruz entrega todas as linhas de ônibus e vai deixar o transporte público do Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A empresa de ônibus Vera Cruz vai deixar o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP). A empresa entregou todas as linhas que operava ao governo de Pernambuco no último dia 22/7 e aguarda, apenas, a efetivação do ato pelo Estado.

As linhas que ainda estavam sendo operadas pela empresa - em abril, a operação de 12 linhas foi transferida para outras empresas - serão repassadas a outras operadoras do sistema, como Borborema, Empresa Metropolitana e São Judas Tadeu.

Por nota, a Vera Cruz questionou a informação de que teria sofrido uma nova sanção pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), com a transferência de mais 14 linhas nos próximos dias.

“A Vera Cruz informa que, diferentemente do que foi veiculado anteriormente na imprensa, a empresa não sofreu, sob qualquer hipótese, nenhuma sanção administrativa, tendo feito a entrega das linhas por livre e espontânea vontade. A empresa reitera também que será respeitado o cronograma de atividades, ainda a ser acordado com o CTM”, informou a Vera Cruz à Coluna Mobilidade.

DECISÃO DE SAIR DO SISTEMA SERIA IRREVOGÁVEL, DIZ VERA CRUZ

A empresa alega que a operação vem sendo deficitária sob o ponto de vista econômico-financeiro há anos, o que tem provocado "severos prejuízos" que comprometem a manutenção dos serviços regulares de transportes - BRUNO CAMPOS/ACERVO JC IMAGEM

A empresa enviou, ainda, a carta protocolada no CTM no dia 23/7 e que comprova a efetivação da devolução das linhas. No documento, que tem como referência a desistência da operação de todas as linhas de transporte sob permissão da Vera Cruz, a operadora voltou a usar os mesmos argumentos que apresentou em abril, quando pediu para transferir e permutar parte da operação.

A empresa alega que a operação vem sendo deficitária sob o ponto de vista econômico-financeiro há anos, o que tem provocado "severos prejuízos" que comprometem a manutenção dos serviços regulares de transportes.

E segue afirmando que a decisão não tem volta. "Entendemos não ter mais sentido operar todas as nossas linhas de transporte por ser economicamente inviável. Assim, manifestamos formalmente a nossa desistência definitiva e encerramento das atividades operacionais, em caráter irrevogável, de forma amigável, a partir do dia 23 de julho".

Confira a carta:

Documento que oficializa a entrega das linhas de ônibus pela Vera Cruz - REPRODUÇÃO



14 LINHAS DA VERA CRUZ PASSARÃO PARA BORBOREMA E METROPOLITANA. OUTRAS 12 JÁ TINHAM SIDO TRANSFERIDAS

As linhas de ônibus da Vera Cruz serão transferidas para outras operadoras do sistema. Em abril, a Vera Cruz teve 12 linhas transferidas para outras operadoras depois de pedir ao governo de Pernambuco - gestor do sistema de ônibus na RMR - para devolver e transferir parte de sua operação.

Agora, serão outras 14 linhas de ônibus, que teriam a operação transferida para a Borborema e a Metropolitana, já consultadas oficialmente pelo CTM. Cada uma assumirá sete linhas. As duas já teriam confirmado o interesse e as condições operacionais para assumir a nova rede.

Confira o documento na íntegra:

SEI_0050500005.001012_2024_... by Roberta Soares

Confira as 14 linhas da Vera Cruz que serão transferidas para outras empresas:

Linhas a serem transferidas para a Empresa Borborema:

124 - VILA DO SESI/TI TANCREDO NEVES

125 - CÓRREGO DA GAMELEIRA/TI TANCREDO NEVES

151 - JARDIM JORDÃO/TI AEROPORTO

152 - JORDÃO BAIXO/TI AEROPORTO

153 - JORDÃO ALTO/TI AEROPORTO

154 - JORDÃO (BACURAU)

155 - JORDÃO BAIXO/BOA VIAGEM

Linhas a serem transferidas para a Empresa Metropolitana:

126 - UR-03/TI TANCREDO NEVES

131 - UR-02 (BACURAU)

132 - UR-02 (IBURA)/TI TANCREDO NEVES

134 - LAGOA ENCANTADA/TI TANCREDO NEVES

141- JARDIM MONTE VERDE/TI TANCREDO NEVES

143 - UR-06/TI TANCREDO NEVES

168 - TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA)

ENTENDA A CRISE DA VERA CRUZ

Vera Cruz diz que a decisão de entregar todas as linhas de ônibus não tem volta - LÉO CALDAS/DIVULGAÇÃO

A Vera Cruz teve a operação de 12 linhas repassadas para outras três empresas do Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana do Recife (STPP) por 90 dias, inicialmente.

A mudança foi acordada no TAC assinado entre a Vera Cruz, o governo de Pernambuco e o MPPE no dia 30/4. A decisão, acordada entre as partes e mediada pelo promotor de Transportes, Leonardo Caribé, foi tomada porque a Vera Cruz não iria conseguir cumprir o cronograma de renovação da frota.

A empresa colocou nove ônibus semi-novos para operar em abril e comprou outros 26 veículos, mas que não conseguiram chegar dentro do prazo estipulado. As linhas - a maioria operadas há muitos anos pela Vera Cruz - foram divididas entre as empresas Borborema, Metropolitana e São Judas Tadeu. As três, juntas, colocaram uma frota de 40 ônibus para atender à demanda das linhas.

BORBOREMA, METROPOLITANA E SÃO JUDAS TADEU ASSUMIRAM

As linhas que atendem ao Ibura e a Imbiribeira ficaram com a Metropolitana e a Borborema, enquanto as que atendem ao Cabo de Santo Agostinho e à cidade de Ipojuca, com a São Judas Tadeu.

Segundo informações do setor, a Vera Cruz estava deixando de colocar, em média, 40 ônibus a menos na operação. Deveria operar com 179 veículos diariamente, mas só estaria colocando 139. A empresa só teria adquirido nove ônibus em abril e, alguns, tiveram quebras no primeiro dia de operação.

Confira as linhas que estão sendo operadas pela Borborema, Metropolitana e São Judas Tadeu:

110 - IBURA/TI PRAZERES (Metropolitana)

115 - TI AFOGADOS/TI AEROPORTO (Metropolitana )

118 - PRAZERES/BOA VIAGEM (Borborema)

120 - ALTO DOIS CARNEIROS/SHOPPING (Borborema)

135 - UR-10 (Metropolitana)

136 - UR-05 (Metropolitana)

142 - ALTO DOIS CARNEIROS/TI TANCREDO NEVES (Metropolitana)

145 - ALTO DOIS CARNEIROS (BACURAU) (Metropolitana)

178 - PORTO DE SUAPE/TI CABO (São Judas Tadeu)

196 - TI CABO/PORTO DE GALINHAS/NOSSA SENHORA DO Ó (São Judas Tadeu)

198 - IPOJUCA/TI CABO (São Judas Tadeu)

199 - CAMELA/TI CABO (São Judas Tadeu)

VERA CRUZ RECEBEU MAIS DE 2 MIL MULTAS SOMENTE EM 2023

No TAC, o MPPE destacou, com base nas informações do CTM, que a Vera Cruz sofreu, apenas no ano de 2023, 1.135 autuações por descumprimento de horário; 540 autuações por frota reduzida; 481 autuações por PEV quebrada/ausente; 82 autuações por descumprimento de ordem de serviço (OSO); 66 autuações por veículos retidos durante vistorias; além dos veículos sem vistoria e que apresentam avaliação de desempenho insatisfatório;

Destaca, ainda, que a empresa está sendo investigada em diversos inquéritos civis em tramitação perante a 31º Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, em razão de irregularidades na sua operação.

O governo de Pernambuco, via CTM, não se posicionou sobre o assunto por enquanto. Uma reunião com o MPPE estava marcada para a próxima segunda-feira (29/7), mas foi cancelada diante da decisão da Vera Cruz de abandonar o sistema de transporte da RMR.