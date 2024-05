Vera Cruz não atende às exigências e deixa de operar linhas de ônibus no Grande Recife. Confira o que muda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A empresa Vera Cruz não vai conseguir atender às exigências de renovação da frota de ônibus previstas no acordo firmado com o governo de Pernambuco e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e, por isso, vai deixar de operar 12 linhas no transporte do Grande Recife. As linhas serão repassadas a outras empresas - todas também permissionárias (sem licitação) - a partir do dia 1º de maio e por um período de 90 dias, inicialmente.

Pelo menos esses são os pontos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que será assinado entre a empresa, o Estado e o MPPE nesta terça-feira (30/4). A decisão, acordada entre as partes e mediada pelo promotor de Transportes, Leonardo Caribé, foi tomada porque a Vera Cruz não vai conseguir cumprir o cronograma de renovação da frota.



A empresa colocou nove ônibus semi-novos para operar em abril e comprou outros 26 veículos, mas que não conseguirão chegar dentro do prazo estipulado. Em março, a empresa pediu para entregar parte da operação alegando dificuldades financeiras. As linhas - a maioria operadas há muitos anos pela Vera Cruz - serão divididas entre as empresas Borborema, Metropolitana e São Judas Tadeu. As três, juntas, irão colocar uma frota de 40 ônibus para atender à demanda das linhas.



BORBOREMA, METROPOLITANA E SÃO JUDAS TADEU ASSUMEM

Novos ônibus da Vera Cruz entram em operação no Grande Recife depois que a empresa quase tem a permissão de operação suspensa - LÉO CALDAS/DIVULGAÇÃO

As linhas que atendem ao Ibura e a Imbiribeira ficarão com a Metropolitana e a Borborema, enquanto as que atendem ao Cabo de Santo Agostinho e à cidade de Ipojuca, com a São Judas Tadeu.

Segundo informações do setor, a Vera Cruz estava deixando de colocar, em média, 40 ônibus a menos na operação. Deveria operar com 179 veículos diariamente, mas só estaria colocando 139. A empresa só teria adquirido nove ônibus em abril e, alguns, tiveram quebras no primeiro dia de operação.

PASSAGEIRO PODERÁ SER BENEFICIADO COM NOVA OPERAÇÃO

O passageiro da Vera Cruz poderá ser beneficiado pela mudança, já que, além da frota velha, a principal reclamação da empresa são os longos intervalos - que já são reflexo da frota insuficiente. “Esses são os termos do TAC que será assinado nesta terça-feira e foi construído em acordo com as partes. A operação das linhas por outras empresas tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado. É o tempo para que a Vera Cruz consiga receber os novos ônibus e colocá-los na operação. Assim, os passageiros não serão prejudicados”, explica o promotor Leonardo Caribé.



Confira o documento:

Vera Cruz perde operação de... by Roberta Soares

CONFIRA as linhas que serão operadas pela Borborema, Metropolitana e São Judas Tadeu:

110 - IBURA/TI PRAZERES (Metropolitana)

115 - TI AFOGADOS/TI AEROPORTO (Metropolitana )

118 - PRAZERES/BOA VIAGEM (Borborema)

120 - ALTO DOIS CARNEIROS/SHOPPING (Borborema)

135 - UR-10 (Metropolitana)

136 - UR-05 (Metropolitana)

142 - ALTO DOIS CARNEIROS/TI TANCREDO NEVES (Metropolitana)

145 - ALTO DOIS CARNEIROS (BACURAU) (Metropolitana)

178 - PORTO DE SUAPE/TI CABO (São Judas Tadeu)

196 - TI CABO/PORTO DE GALINHAS/NOSSA SENHORA DO Ó (São Judas Tadeu)

198 - IPOJUCA/TI CABO (São Judas Tadeu)

199 - CAMELA/TI CABO (São Judas Tadeu)

** A linha 197 - Cabo de Santo Agostinho/Ipojuca seria desativada

A assinatura do TAC está marcada para esta terça-feira (30/4), no MPPE.

VERA CRUZ COMPROU NOVE ÔNIBUS SEMI-NOVOS

A empresa Vera Cruz divulgou estar tentando atender às exigências feitas no acordo com o governo de Pernambuco e o (MPPE) para não ter a permissão de operação suspensa pelo Estado depois de pedir para entregar e permutar linhas deficitárias.

A empresa colocou novos ônibus em operação no sistema no sábado (20/4). Foram nove veículos climatizados e com plataformas elevatórias de acessibilidade tipo gaveta, que segundo a empresa são um modelo mais moderno e de melhor manutenção.

Os ônibus não são novos (são semi-novos), mas estavam em perfeito estado de uso, revisados e aprovados pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do sistema. A empresa divulgou que já investiu R$ 7,85 milhões somente na renovação da frota.