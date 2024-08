PAC Seleções: Pernambuco receberá mais de R$ 500 milhões para projetos de mobilidade urbana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Conclusão dos lendários Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste e melhoria da infraestrutura do Metrô do Recife são os projetos do Estado

A mobilidade urbana em Pernambuco vai ser contemplada pelo Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento) com mais de R$ 500 milhões. Os recursos federais serão investidos na conclusão dos lendários Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, em operação há mais de dez anos e ainda incompletos, na melhoria da infraestrutura do Metrô do Recife, em projetos e implantação de corredores de ônibus no Recife e na aquisição de micro-ônibus para o transporte municipal de Jaboatão dos Guararapes.

Serão R$ 533.849.533,87 milhões de recursos. Segundo o governo de Pernambuco, os corredores de BRT terão R$ 258,7 milhões para serem concluídos e o Metrô do Recife receberá R$ 139 milhões para aquisição de dormentes e requalificação de um trecho importante dos trilhos do sistema metroferroviário.

CONFIRA os projetos de Mobilidade aprovados AQUI

A mobilidade no Estado ainda terá mais investimentos do PAC, com projetos aprovados em Jaboatão dos Guararapes, que teve R$ 136 milhões validados para aquisição de novos micro-ônibus para o sistema de transporte municipal. E o Recife, com a aprovação de recursos para projetos de novos modais de transporte na Avenida Agamenon Magalhães e na BR-101.

Confira a lista de recursos por cidades:

JABOATÃO DOS GUARARAPES - R$ 136.100.000,00 - OBRA

RECIFE - R$ 2.878.972,34 - PROJETO

RECIFE - R$ 136.100.000,00 - OBRA

RECIFE - 258.770.561,53 - OBRA

CAMARAGIBE - (está sem valor, mas seria o Corredor Leste-Oeste) - OBRA

CONFIRA OS PROJETOS DE MOBILIDADE APRESENTADOS PELO GOVERNO

Os recursos federais serão investidos na conclusão dos lendários Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, em operação há mais de dez anos e ainda incompletos - Guga Matos/JC Imagem

CONCLUSÃO DOS CORREDORES DE BRT

Um dos quatro projetos é a execução de obras remanescentes dos corredores exclusivos de ônibus da Região Metropolitana do Recife, ou seja, os Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, e o Ramal da Copa, que ainda operam incompletos. O valor apresentado é de R$ 287.290,39.

AS OBRAS:

Ramal da Copa: execução de vias, execuções de estações de BRTs, construções de passarelas e recomposição florestal.

Corredor Leste – Oeste: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas e recomposição florestal.

Corredor Norte-Sul: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas, construção de passarelas, recuperação de passarelas e recomposição florestal.

AJUDA PARA O METRÔ DO RECIFE

O Estado está pleiteando mais de R$ 139 milhões para a aquisição de 60.227 dormentes de concreto monobloco - o que permitirá recuperar a infraestrutura do sistema - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

Entre as propostas apresentadas pelo governo de Pernambuco no PAC Seleções está uma ajuda ao Metrô do Recife, embora o sistema seja gerido pelo governo federal. O Estado está pleiteando mais de R$ 139 milhões para a aquisição de 60.227 dormentes de concreto monobloco - o que permitirá recuperar a infraestrutura do sistema.

ESTUDO PARA DEFINIR NOVOS MODAIS NA AGAMENON MAGALHÃES E NA BR-101

O último projeto cadastrado e de menor valor - R$ 6 milhões - é a contratação de assessoria técnica para a elaboração do estudo de viabilidade de modais (tipos de transporte) para substituir os ônibus na 1ª e 4ª perimetrais - ou seja, na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, e na BR-101, na Zona Oeste, respectivamente.

Os recursos federais serão investidos na conclusão dos lendários Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, em operação há mais de dez anos e ainda incompletos - Guga Matos/JC Imagem

Na proposta, assinada pela Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco, o Estado explica que os dois corredores chegaram a fazer parte do projeto do BRT, ainda no primeiro PAC, mas foram excluídos diante de dificuldades para implementação. O Ramal Agamenon do BRT, como era chamado, chegou a ter canteiros instalados, mas não avançou. Assim como o corredor de BRT na BR-101, inviabilizado porque, no local indicado, já passava um gasoduto.

OUTROS INVESTIMENTOS DO PAC SELEÇÕES EM PERNAMBUCO

Em todas as áreas do Novo PAC Seleções, Pernambuco garantiu investimentos de R$ 1,5 bilhão para obras. Com o objetivo de ampliar o acesso e a melhoria da qualidade dos serviços de abastecimento de água, além da contenção de enchentes, estão sendo destinados recursos para ações em quatro barragens do Estado.

Entre elas, a Barragem de São Bento do Una, no Agreste Central, que terá o investimento de R$ 161 milhões financiado pelo Governo Federal. Também foram repassados investimentos para Sistemas de Abastecimento de Água em Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Serão realizadas, ainda, obras de requalificação e ampliação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto de municípios como Belo Jardim, Bezerros e Caruaru.