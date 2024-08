Novas empresas assumem linhas operadas pela Vera Cruz a partir deste sábado (17)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir deste sábado (17/8), novas empresas de ônibus assumem as linhas operadas pela Vera Cruz. Uma das mais antigas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP), mas com o histórico de pior avaliação, a Vera Cruz decidiu, por questões financeiras, abandonar o setor. As linhas que antes eram operadas por ela serão assumidas por outras.

Neste sábado, sete linhas passarão a ser operadas pelas empresas São Judas Tadeu Transportes, Metropolitana e Borborema.

O processo de transferência de operação é organizado e coordenado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do STPP/RMR, e teve início no dia 3 de agosto.

Antes da entrega da operação, houve tentativas de seguir na operação, inclusive com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Estado e o MPPE, sem sucesso.

De acordo com o Diretor-Presidente do CTM, Matheus Freitas, o trabalho está sendo realizado para que haja a desmobilização definitiva da operação da Vera Cruz sem que o usuário seja prejudicado e continue sendo atendido. “Espera-se que, entre 30 e 45 dias, a redistribuição da operação da empresa seja transferida para outros operadores e a operação da Vera Cruz seja encerrada.”, destacou.

CONFIRA AS MUDANÇAS

A Empresa São Judas Tadeu Transportes passa a operar as linhas:

191 – Recife/Porto De Galinhas (N. Sra. do Ó)

195 - Recife/Porto De Galinhas (Opcional)

A Empresa Metropolitana passa a operar as linhas:

103 – UR-11/TI Barro

146 - UR-11 (Bacurau), 216 - TI Barro / TI Cajueiro Seco e 4137 - UR-11 (Cais De Santa Rita) serão absorvidas pela;

A Empresa Borborema passa a operar as linhas:

163 - TI Cajueiro Seco (Circular)

166 - TI Cajueiro Seco (Rua Do Sol)

206 - TI Barro / TI Prazeres (Jordão)

Confira o cronograma da transição da operação feito pelo governo de Pernambuco:

1.A Vera Cruz tem a permissão para operar 48 linhas.

a.?Devido ao Termo de Ajuste de Compromisso (TAC), junto com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a empresa tem 12 linhas suspensas e permanece operando 36 linhas.

b.O TAC foi firmado devido a dificuldades que vinham comprometendo a operação, e tornaram-se mais evidentes quando o CTM passou a exigir melhorias ao longo do ano de 2023.

2.A Vera Cruz protocolou um ofício no CTM, em 23 de julho, no qual comunicava a desistência definitiva e encerramento das atividades operacionais, em caráter irrevogável e irretratável.

3.Ao todo, a Vera Cruz possui 171 veículos distribuídos na sua operação, de modo que a transição para os outros operadores se dará em fases, começando a partir do início do mês de agosto.

4.O CTM está trabalhando para que haja a desmobilização da operação da empresa, de modo que outras empresas do STPP/RMR possam assumir a operação, de modo que o usuário não seja prejudicado e continue sendo atendido. Espera-se que entre de 30 e 45 dias, a redistribuição da operação da empresa possa ser transferida para outros operadores e a operação da Vera Cruz seja encerrada.

5.Visando a garantia da continuidade da execução da prestação de serviço público, o qual é indispensável, como também a mitigação de eventuais prejuízos decorrentes do repasse das linhas para outras operadoras, o CTM espera que a Vera Cruz cumpra o cronograma de desmobilização pelo prazo a ser estipulado pelo CTM, bem se comprometa a disponibilizar veículos e mão de obra para as operadoras que venham a assumir a operação, a fim de garantir continuidade e níveis de serviço previamente estabelecidos, de acordo com a normas aplicáveis à espécie, sem prejuízo aos usuários do STPP/RMR.

6.À medida que o cronograma for definido, o CTM disponibilizará as informações para todos.