Cartão VEM: saiba como recarregar sem pagar a taxa de R$ 3,00

uma das maiores reclamações dos usuários do transporte público do Grande Recife é a cobrança da taxa de R$ 3,00 durante a recarga do VEM.

Para quem vive na Região Metropolitana do Recife (RMR) e não possui um veículo próprio, o uso do transporte público e, consequentemente, do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) é essencial.

O cartão é parte integrante do sistema de bilhetagem eletrônica de Recife e região, facilitando o acesso ao transporte público e proporcionando mais praticidade aos usuários em relação ao dinheiro de papel.

No entanto, uma das maiores reclamações dos usuários é a cobrança da taxa de R$ 3,00 durante o processo de recarga.

Nesta matéria vamos ajudar a fugir da taxa e até lucrar quando estiver realizando a recarga.

Como recarregar o VEM sem pagar taxa?

Uma das maiores frustrações dos usuários do Cartão VEM é a cobrança de taxas ao realizar a recarga, seja no app do Vem (Pagamentos que não sejam em pix) ou em determinados pontos de recarga.

No entanto, há algumas maneiras de evitar essas tarifas e economizando dinheiro a cada recarga. Veja abaixo:

Utilize aplicativos de pagamento: Existem alguns aplicativos de pagamentos que oferecem recarga do Cartão VEM sem cobrar taxas.

No aplicativo CartãoVEM ou pelo site cartaovem.com.br você não paga a taxa se realizar o pagamento via PIX.

Entre outros aplicativos, existe o RecargaPay, que permite que você adicione saldo diretamente ao seu cartão, utilizando métodos como boleto bancário, cartão de crédito ou PIX.

Além de evitar a taxa, o aplicativo oferece cashback por valor de recarga.

Exemplo: se você carregar R$10,00, ganha um cashback de R$0,10.

Como cuidar do Cartão VEM



1. Mantenha o cartão longe de aparelhos eletrônicos: O Cartão VEM contém um chip que pode ser danificado se ficar muito próximo de aparelhos eletrônicos como celulares e laptops. Evite guardá-lo junto desses dispositivos.



O Cartão VEM contém um chip que pode ser danificado se ficar muito próximo de aparelhos eletrônicos como celulares e laptops. Evite guardá-lo junto desses dispositivos. 2. Não dobre ou amasse o cartão: Qualquer dano físico ao cartão, como dobras ou amassados, pode comprometer o funcionamento do chip. Guarde-o em um local seguro, como uma carteira ou porta-cartões, para evitar acidentes.

3. Evite molhar o cartão: A água pode danificar os componentes eletrônicos do cartão. Em caso de chuva ou contato acidental com líquidos, seque-o imediatamente com um pano seco.

