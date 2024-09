Desafios do transporte público em discussão em seminário promovido pelo Crea-PE e com a participação do JC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os principais desafios da mobilidade urbana e, pontualmente, do transporte público coletivo da Região Metropolitana do Recife, serão tema de um seminário promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) e que terá a participação do Jornal do Commercio. O objetivo é buscar respostas assertivas para os problemas.

O Seminário “Desafios da Mobilidade e do Transporte Público da RMR” acontecerá na próxima terça-feira (24/9), das 14h às 18h, no Auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), localizada na Rua da União, na Boa Vista, Centro do Recife. O debate é aberto ao público e tem inscrição gratuita, pelo Google Forms, no link: https://forms.gle/2bFd6N4pf77y19TQ7. Também será transmitido pelo canal do Crea-PE no Youtube.

Entre as abordagens, a perda histórica e cada vez maior da demanda de passageiros do transporte público, a crise nacional do setor - que tem problemas semelhantes em todo o País -, a dificuldade da gestão pública dos sistemas de transporte coletivo, os desafios enfrentados por quem opera e o impacto que a falta de prioridade viária provoca no dia a dia da operação.

O seminário trará os seguintes palestrantes: Nazareno Affonso, diretor nacional do Instituto MDT (Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte); Matheus Freitas, presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes; Luiz Fernando Bandeira, vice-presidente do Conselho Diretor do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE); e Roberta Soares, repórter e colunista de mobilidade do JC. A mediação será realizada pelo engenheiro civil, doutor e professor aposentado da UFPE, Oswaldo Lima Neto, e a abertura será feita pelo presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.

DISCUSSÃO NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA OS INÚMEROS PROBLEMAS

O impacto da falta de prioridade viária para o transporte público é uma das discussões do seminário - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

“Quando se fala de mobilidade, é preciso ver o tema por todos os aspectos. Desde modais, como ônibus, metrô, carros a calçadas que possibilitam os deslocamentos de pedestres. A iniciativa do Crea vai reunir os atores principais ligados ao tema para ouvir seus problemas e possíveis soluções”, explica Adriano Lucena, destacando que, dentro desta discussão, a questão do Metrô será “citada”, mas será alvo de um seminário próprio, tamanha a complexidade do assunto.

O mediador Oswaldo Lima Neto fará uma introdução abordando os principais problemas enfrentados pelo passageiro. “Vamos lembrar que o Recife é uma das cidades mais congestionadas no mundo e isso afeta terrivelmente a operação do sistema de transporte”, pontua Lima Neto.

CENÁRIO NACIONAL, DIFICULDADE DE GESTÃO E OPERAÇÃO, E O IMPACTO DO TRÂNSITO NO TRANSPORTE PÚBLICO

As invasões do sistema é um dos problemas do setor no Grande Recife - Guga Matos/JC Imagem O debate é aberto ao público e tem inscrição gratuita. Também será transmitido pelo canal do Crea-PE no Youtube. - Guga Matos/JC Imagem

Nazareno Affonso vai trazer as experiências acumuladas ao longo dos mais de 20 anos do Instituto MDT, uma organização não governamental que atua em todo o Brasil na área de mobilidade urbana, desde 2003. A gestão dos serviços de transportes públicos da RMR será a abordagem de Matheus Freitas, do CTM, enquanto que Luiz Fernando Bandeira abordará o lado dos operadores. Já Roberta Soares entrará na discussão sobre o impacto que os congestionamentos e a falta de prioridade nas vias provocam para as viagens de ônibus e, principalmente, a imagem do serviço para o passageiro.

Depois das apresentações de todos os palestrantes, haverá o espaço aberto para o debate. As pessoas poderão fazer perguntas e sugestões dentro do tema. Os internautas que acompanharem a transmissão do seminário pela TV Crea-PE também poderão fazer questionamentos pelo chat do YouTube.