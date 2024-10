Motos: SAMU registra 163 atendimentos a quedas e colisões de motos num único fim de semana no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Explosão de sinistros de trânsito com motos tem preocupado os socorristas. Um condutor de aplicativo com moto morreu na manhã desta segunda (23)

O número de vítimas das motocicletas no trânsito segue impressionando. Num único fim de semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou 163 atendimentos a vítimas de quedas e colisões com motos somente na Região Metropolitana do Recife. E, o que é mais grave: a grande maioria das vítimas sofrem fraturas graves, além de uma expectativa de que aproximadamente 50% cheguem ao óbito nas unidades de saúde.

Uma dessas vítimas, por exemplo, foi o jovem Júlio César, 22 anos, que seria condutor de aplicativo de transporte com motos - como Uber e 99 Moto - e morreu ao fazer uma ultrapassagem indevida entre dois caminhões, na Avenida Maurício de Nassau, mais conhecida como Paralela da Caxangá, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Imagens do sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) mostram a imprudência do condutor, confirmada por testemunhas. O motoqueiro ultrapassa um caminhão, mesmo vindo outro no sentido contrário. Ao ficar entre os dois veículos, teria batido na lanterna do caminhão que trafegava na pista contrária, e teve a cabeça esmagada pelo pneu do veículo.

Mesmo de capacete, a morte foi na hora. Por sorte, estava sem passageiro na garupa.

EXPLOSÃO DE VÍTIMAS TEM ASSUSTADO ATÉ MESMO O SAMU

Motoqueiro de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber e 99 Moto, morre ao fazer ultrapassagem indevida no Recife - TV Jornal

Os números de atendimentos às vítimas das motos - em plena Semana Nacional do Trânsito, vale destacar - têm assustado até mesmo os socorristas do SAMU, já acostumados a atender mais de uma centena de ocorrências com condutores e passageiros de motos.

Os 163 atendimentos foram registrados entre às 19h da sexta-feira (20/9) e às 20h desta segunda (23). “Estamos vivendo um crescimento exponencial este ano, em meio a uma série histórica que já chama atenção. Os sinistros de trânsito estão subindo muito. Tanto em número de colisões como de óbitos. Isso é o que mais assusta e mostra a fragilidade da condução de motocicletas. E é preciso considerar, ainda, que 50% desses casos evoluem para óbitos depois do atendimento hospitalar”, alerta o médico Leonardo Gomes, diretor-geral do SAMU Metropolitano do Recife.

O médico recorda que, na quinta-feira (19), o SAMU prestou atendimento a uma ocorrência que envolveu três motocicletas. “Você acredita que as três motos colidiram? É muito preocupante. Os sinistros de trânsito com motos estão cada vez mais frequentes. Na minha opinião, são um reflexo do comportamento imprudente dos motociclistas e da inexperiência dos passageiros, que não sabem andar na garupa da forma correta”, reforça Leonardo Gomes.

MAIORIA DAS VÍTIMAS TÊM SIDO OS PASSAGEIROS DAS MOTOCICLETAS

Passageiros do serviço de Uber e 99 Moto estão andando soltos na garupa da moto, com capacetes inadequados ou soltos, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Num único fim de semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou 163 atendimentos a vítimas de quedas e colisões com motos somente na Região Metropolitana do Recife - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Segundo o diretor-geral do SAMU, são os passageiros das motos as principais vítimas. “Quem mais sofre é o passageiro. São eles que têm as lesões maiores. O condutor da moto consegue se antecipar à colisão ou à queda. Mas o passageiro não. Muitas vezes está distraído na garupa, solto, e no celular. E, muitos, sem ter sequer um capacete adequado, infelizmente”, alerta.

Outro aspecto perigoso evidenciado por Leonardo Gomes é o número de atendimentos a vítimas de sinistros de trânsito com motos em rodovias que cortam o Grande Recife, inclusive BRs. “Os sinistros nas rodovias são de maior energia porque são sempre entre motos e caminhões ou motos e carros. Geralmente têm o óbito como desfecho. Ou fraturas com amputação e fraturas expostas, por exemplo”, destaca.

EXPLOSÃO DE CASOS APÓS CRESCIMENTO DO UBER E 99 MOTO

Os prefeitos e o Uber Moto e 99 Moto - Thiago Lucas/ Design SJCC

Pelo menos por enquanto, a estatística oficial dos sinistros de trânsito com motos não faz uma relação direta com os aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto. Mas a relação é evidente, até porque os casos estão aumentando desde 2022, quando os apps de motos começaram a se espalhar pelas cidades brasileiras depois de estrear em Aracaju (SE), no fim de 2021.

Em maio deste ano, mais uma vez, os números do SAMU revelaram uma explosão da má condução de motocicletas no trânsito da Região Metropolitana do Recife e, principalmente, da capital pernambucana. Foram 2.464 casos a mais de atendimentos a ocupantes de motos - condutor e passageiro - nos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife em 2023. A comparação é com o ano de 2022.

Entre 2021 e março de 2024, a RMR teve nada menos do que 25.738 atendimentos de vítimas de motos pelo SAMU. Enquanto a capital teve 14.636.

O Recife é a cidade que lidera o ranking negativo do SAMU - e, mesmo assim, a Prefeitura do Recife segue sem reagir ao crescimento do serviço de Uber e 99 Moto, sob o cômodo argumento de que está impedida de fazer qualquer fiscalização por uma decisão judicial. Decisão de 2020 e que, vale destacar, citava apenas o transporte de passageiros por aplicativo com carros.

JABOATÃO DOS GUARARAPES E OLINDA COM ALTOS ÍNDICES

Num único fim de semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou 163 atendimentos a vítimas de quedas e colisões com motos somente na Região Metropolitana do Recife - Thiago Lucas/ Design SJCC

Depois da capital pernambucana, as cidades com os maiores índices de atendimentos a feridos em quedas e colisões com motos na Região Metropolitana são Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Enquanto o Recife já acumula 14.636 casos entre 2021 e março de 2024, Jaboatão tem 2.749, e Olinda, 2.023.

Dos quase 26 mil casos registrados pelo SAMU na RMR desde 2021, 19.200 foram entre 2022 e 2024 - exatamente o período de entrada do Uber e 99 Moto no Grande Recife.

Quando o recorte é feito apenas sobre a capital pernambucana, o mesmo cenário preocupante se destaca. Dos 14.636 atendimentos, 11.059 foram registrados entre 2022 e 2024.

CONFIRA OS NÚMEROS DO SAMU

Ano - RMR - Recife

2021 - 6.538 - 3.577

2022 - 7.122 - 4.134

2023 - 9.586 - 5.456

2024 - 2.492 - 1.469

Total: 25.738 - 14.636

(*) Em 2024, os dados são referentes até o mês de março

Recorte da RMR:

De 2021 para 2023 = 3.048

De 2022 para 2023 = 2.464

3 primeiros meses de 2021 = 1.613

3 primeiros meses de 2022 = 1.499

3 primeiros meses de 2023 = 2.098

Recorte do Recife:

De 2021 para 2023 = 1.879

De 2022 para 2023 = 1.322

3 primeiros meses de 2021 = 835

3 primeiros meses de 2022 = 850

3 primeiros meses de 2023 = 1.160

Cidades com mais atendimentos de vítimas das motos na RMR:



Cidade - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Recife - 3.577 - 4.134 - 5.456 - 1.469 (*)

Total: 14.636

Jaboatão dos Guararapes - 793 - 680 - 1.003 - 273 (*)

Total: 2.749

Olinda - 562 - 492 - 778 - 191 (*)

Total: 2.023



(*) Em 2024, os dados são referentes até o mês de março