Faixa Azul para Motos: Recife vai testar Faixas Azuis para motocicletas. Veja em qual avenida da capital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A capital pernambucana foi autorizada pela Senatran a testar as Faixas Azuis para Motos num trecho de 1,6 km de avenida que liga as Zonas Sul e Oeste

O Recife foi autorizado pelo Ministério dos Transportes a testar a implantação de faixas preferenciais de circulação para motocicletas nas vias da cidade. São as famosas e polêmicas Faixas Azuis para Motos, que vêm sendo testadas desde 2022 em São Paulo, capital que tem servido de projeto-piloto da solução para o País. Recentemente, o Rio de Janeiro também iniciou um teste.

A autorização foi dada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) - antigo Denatran - para a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). O teste será realizado na Avenida Recife, um dos corredores viários mais importantes da cidade porque conecta as Zonas Sul e Oeste.

Inicialmente, a circulação exclusiva para motoqueiros será testada apenas em 1,6 km da avenida, nos dois sentidos. O teste está liberado desde o dia 19/9.

E a previsão é de que o teste da Faixa Azul para Motos aconteça por seis meses, indo até o dia 31 de março de 2025. A autorização é dada na Portaria Nº 895, da Senatran, assinada pelo secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

RELATÓRIOS, MEDIDAS E REGRAS A SEREM CUMPRIDAS E INFORMADAS

O teste da Faixa Azul para Motos exigirá o cumprimento de diversas regras pela CTTU. Entre elas, as medidas técnicas de implantação: largura de acordo com a velocidade das vias e localização nas pistas (não poderão, jamais, estar junto à faixa de circulação exclusiva de ônibus).

Todo o teste também terá que ser monitorado e informado ao órgão federal periodicamente, com relatórios trimestrais sobre sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT). Esses relatórios, inclusive, terão que fazer referência às estatísticas com motos dos cinco anos anteriores. A CTTU também terá que realizar pesquisas de opinião.

Inicialmente, a circulação exclusiva para motoqueiros será testada apenas em 1,6 km da Avenida Recife, nos dois sentidos. O teste está liberado desde o dia 19/9 - Guga Matos/JC Imagem

Vale ressaltar que a Faixa Azul é uma sinalização de segurança para as motocicletas. Apesar disso, não é destinada exclusivamente a motos, mantendo o compartilhamento do viário com os veículos e ônibus, sem segregação de espaços.

Confira as regras para a implantação da Faixa Azul para Motos no Recife:

Art. 2º A CTTU deve atender às seguintes especificações da Senatran para a implementação da Faixa Azul:

I - Para as vias com velocidade regulamentada de até 50km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,10m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul;

II - Para as vias com velocidade regulamentada de 60km/h: largura mínima da Faixa Azul de 1,20m, medida entre eixos da linha de cor branca, incluindo-se a largura da linha azul; e

III - Implementação da Faixa Azul entre faixas de circulação de veículos gerais e não junto à faixa de circulação exclusiva de ônibus.

Art. 3º A CTTU deve apresentar, trimestralmente à Senatran, relatório com as avaliações técnicas e conclusões do projeto, além dos seguintes dados:

I - A cada mês, a quantidade de sinistros envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores (número de sinistros, feridos e mortes), por sentido de tráfego, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao projeto e ao período experimental, englobando toda a via (faixas de rolamento, vias expressas e marginais e áreas de entrelaçamento);

Faixas Azuis para Motos, como as adotadas em São Paulo como projeto-piloto para o Brasil, podem ajudar a reduzir as mortes de motoqueiros - DIVULGAÇÃO

II - Avaliação das razões que acarretaram os eventuais sinistros ocorridos após a implantação do projeto da Faixa Azul no município;

III - Informação do Volume Diário Médio (VDM) classificado por categoria de veículo, por sentido de tráfego, antes do projeto e no período experimental;

IV - Velocidade operacional de cada faixa de circulação da Avenida Prestes Maia, antes e após a intervenção; e

V - Pesquisas de opinião, com as impressões dos usuários da via e do entorno, realizadas, ao menos, no início e no final do período experimental da Faixa Azul.

Confira a portaria na íntegra.

Art. 4º A Senatran poderá solicitar à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano de Recife (CTTU) a apresentação de outros dados que julgar relevantes para o monitoramento e avaliação do "Projeto Faixa Azul."

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



SÃO PAULO É PROJETO-PILOTO DO PAÍS

São Paulo foi a capital-teste do projeto das Faixas Azuis para Motos do Brasil e já tem mais de 100 km de preferenciais. Dados divulgados no fim de 2022 pela Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET), apontam resultados positivos do projeto. Pelo menos oficialmente - já que o modelo é criticado por muitos especialistas em segurança viária por estimular, principalmente, a velocidade entre os motoqueiros.

Em São Paulo, que já tem mais de dez avenidas com Faixas Azuis para Motos, os equipamentos são utilizados por 86% dos motociclistas e não teriam provocado óbitos ou sinistros de trânsito graves na área preferencial.

Confira vídeo da CET-SP feito no início da implantação das Faixas Azuis para Motos em São Paulo:

Na parte de fora dos corredores, por outro lado, teria sido registrado o dobro de sinistros, apesar de o índice de uso pelos motociclistas ser de 14%.

AMPLIAÇÃO DOS CORREDORES DE MOTOS

Segundo a CET-SP, entre os anos de 2022, 2023 e 2024 foram implantados os seguintes trechos nas vias da capital:

25/1/2022 – 5,5 km na Avenida 23 de Maio, desde a Praça da Bandeira até o Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha)

6/10/2022 – 17 km na Avenida Bandeirantes - Afonso D'Escragnolle Taunay, em ambos os sentidos

9 e 10/2023 – 1,8 km no corredor Norte-Sul, entre as Avenidas Prestes Maia e Tiradentes; e 2,8 km, que contemplaram as Avenidas Santos Dumont, Rubem Berta e Moreira Guimarães, até o Viaduto Indianópolis.

6/11/2023 – 6 km foram entregues nas Avenidas Sumaré e Paulo VI;

20/11/2023 – 5,8 km na Avenida das Nações Unidas; e 4 km na Miguel Yunes.

4/12/2023 – 9,2 km na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3,6 km na Zaki Narchi, e 5 km na Luiz Dumont Villares

18/12/2023 – 20,2 km na Avenida Jacu Pêssego, em ambos os sentidos; sendo 5 km, entre a Rodovia Ayrton Senna e a Rua Américo Sugai. E, entre as Ruas Zituo Karasawa e o acesso à Santo André Avelino, com mais 15,2 km. Já os 8,2 km na Avenida do Estado, estão entre as Ruas dos Patriotas e da Mooca.

1/3/2024 – 1 km no Túnel São João Paulo II, no Anhangabaú, sentido Aeroporto de Congonhas, que faz conexão com as Avenidas Prestes Maias e 23 de Maio.

Faixa azul para motocicletas - Edson Lopes Jr/SECOM/PMSP

30/4/2024 – 8,1 km na Avenida Santos Dumont, entre a Avenida Braz Leme e a Ponte das Bandeiras, no sentido centro, e entre a Praça Campo de Bagatelle e a Av. Braz Leme, no sentido bairro; na Rua Santa Eulália, entre as avenidas Cruzeiro do Sul e Santos Dumont, sentido Centro; no Túnel Ayrton Senna 1, entre a Avenida Vinte e Três de Maio e a Rua Colatino Marques; e na Avenida Washington Luís, entre a Avenida Dória e a Rua Viaza, um segundo trecho entre as avenidas Vieira de Morais e Bandeirantes e também entre a Avenida Interlagos e a Rua Lacedemônia, sentido Centro.

28/5/2024 - 3 km na Avenida Gastão Vidigal, entre Viaduto Miguel Mofarrej e a Praça Apecatu

29/5/2024 - 6,2 km Avenida Braz Leme, entre Rua Domingos Fasaroli e a Praça Heróis da FEB; 4,7 km Avenida Eliseu de Almeida, entre a Avenida Caxingui até a Rua Tristão de Campos;

1/6/2024 - 7,4 km na Avenida Tancredo Neves – Complexo Viário Maria Maluf, entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro até a Rua do Lago; 1 km no Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro, entre a Avenida Afonso d'Escragnolle Taunay e o Complexo Viário Maria Maluf; 2,4 km na Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido bairro, entre as Ruas Miguel de Araújo Barreto e Domingos Afonso e, entre as Ruas Apiteri e Lessing; no sentido centro, entre as Ruas Ribeirópolis e Isaque Valadão de Freitas.

27/6/2024 O Elevado João Goulart recebeu 5,5 km da sinalização dedicada às motos, entre o Largo Padre Péricles e a Praça Roosevelt, em ambos os sentidos. Já a Avenida do Cursino, conta agora com 1,7 km de Faixa Azul, entre a Rua Dom Villares e a Rua Marcos Fernandes. Dessa forma, a cidade alcança 130 km de Faixa Azul implantados.

RIO DE JANEIRO ESTÁ TESTANDO FAIXA AZUL

Em agosto, o município do Rio de Janeiro ganhou sua primeira faixa dedicada exclusivamente a motociclistas. O equipamento foi implantado na Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, conhecida como Lagoa-Barra, na pista sentido Lagoa, Zona Sul.

A motofaixa tem 2 km de extensão e, sobre ela, os motociclistas podem circular em velocidade máxima de até 60km/h. Assim, como nos outros projetos, a faixa é preferencial, ou seja, os motociclistas podem circular normalmente nas outras pistas e os condutores de carros podem passar sobre ela para mudar de faixa.