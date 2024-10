Roberta Soares, colunista de Mobilidade do JC, é ganhadora do Prêmio Urbana de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A jornalista Roberta venceu na categoria de reportagem em texto com a série "UBER MOTO: Perigo sobre duas rodas", além de receber o troféu geral

A cerimônia de entrega da 20ª edição do Prêmio Urbana de Jornalismo, promovido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), ocorreu na noite desta quarta-feira (23). Roberta Soares, jornalista deste JC e titular da coluna de Mobilidade, foi vencedora da categoria de reportagem em texto com a séria "UBER MOTO: perigo sobre duas rodas , além de receber o troféu geral da premiação.

O Prêmio Urbana reconhece as melhores produções jornalísticas que abordam a mobilidade urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Premiação avaliou mais de 30 trabalhos



Neste ano, o evento destacou 36 trabalhos inscritos, todos publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023.

O objetivo da premiação é incentivar a produção jornalística que contribua para o entendimento e a melhoria da mobilidade urbana na região.

“É muito importante que o Prêmio Urbana de Jornalismo aconteça até hoje. Os prêmios de jornalismo 'sumiram' do país. É muito importante que haja a discussão sobre a mobilidade urbana, que é tão fundamental para o país", destaca Roberta.

Série de reportagens

A repórter foi uma das grandes homenageadas da noite. A série de reportagens vencedora explorou os riscos e as implicações do serviço de transporte realizado por motos em aplicativos, trazendo à tona um debate relevante sobre segurança e regulamentação no setor.

Além da categoria específica, a jornalista também foi agraciada com o troféu do "Grande Prêmio", uma premiação geral que reconhece o trabalho com a maior pontuação total dada pelos jurados.

“Ganhar nessas duas categorias com esse material sobre o Uber Moto é uma honra. Quem acompanha meu trabalho vê como eu tenho produzido matérias alertando sobre os riscos desse serviço de transporte e como o poder público está sendo omisso nesse debate”, afirma Soares.

“A sociedade está morrendo, principalmente passageiros, mais até mais que motoqueiros, e tudo isso com o aval do poder público”, finaliza a jornalista sobre o assunto.