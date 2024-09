Morte no trânsito: ciclistas atropelados no Recife terão Ghost Bikes, as bicicletas brancas que simbolizam a morte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os dois ciclistas que morreram atropelados na segunda-feira (16/9), em dois bairros da Zona Norte do Recife, vão receber Ghost Bikes, as bicicletas brancas que simbolizam a morte de quem pedala no trânsito não só do Brasil, mas do mundo. A mensagem é de uma bicicleta fantasma.

As Ghost Bikes serão instaladas nesta quinta-feira (19), exatamente nos locais onde os ciclistas foram atropelados por motoristas do transporte público do Recife e Grande Recife, nos bairros de Parnamirim e de Beberibe.

A instalação está sendo organizada pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) e a ideia é que vários ciclistas participem da ação. A concentração acontecerá no Coreto da Praça do Derby, área central da cidade, de onde o movimento partirá para os locais dos sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se diz, segundo a ABNT e o Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

ATO COBRA MAIS SEGURANÇA PARA QUEM PEDALA NO RECIFE

As Ghost Bikes serão uma homenagem aos ciclistas mortos, mas também um símbolo de cobrança à Prefeitura do Recife pontualmente, mas a todas as prefeituras de forma geral, por mais segurança para quem pedala.

“Esse ato simbólico homenageia as vítimas e busca chamar a atenção para a urgente necessidade de uma infraestrutura segura para quem se desloca de bicicleta em nossa cidade. As Ghost Bikes serão instaladas como um lembrete visível da violência no trânsito e da importância da mobilidade segura”, afirma a Ameciclo.

Apesar de a capital ter avançado na implantação da rede cicloviária - tem hoje 200 km, um aumento superior aos 500% quando comparado com o que existia em 2013 - a infraestrutura está sem manutenção e insegura em muitos pontos, sofrendo, inclusive, com a invasão das ciclofaixas por motoqueiros - situação que já provocou até atropelamentos na cidade.

CICLISTAS FORAM ATROPELADOS NO MESMO HORÁRIO

Os dois ciclistas foram atropelados e mortos praticamente no mesmo horário, em locais diferentes da Zona Norte do Recife. Os casos aconteceram na Praça da Convenção, em Beberibe, e na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, mais conhecido como Viaduto do Carrefour, na ligação entre os dois bairros.

As vítimas foram atropeladas por motoristas do transporte público: o condutor de um ônibus do sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) e outro de um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar do Recife (STCP). As duas vítimas morreram quase na hora, segundo informações de pessoas que tentaram socorrê-las.

Os dois atropelamentos aconteceram por volta das 7h. A vítima morta na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim era um homem de 46 anos e que teria se desequilibrado ao cair num buraco existente entre a pista e a ‘vala’ que muitas vias do Recife têm depois que são pavimentadas e que representam um perigo para quem pedala.

Ao desequilibrar, o ciclista caiu na direção do micro-ônibus e teria batido com a cabeça no meio-fio. A via não tem nenhum tipo de infraestrutura para a bicicleta e, segundo testemunhas do atropelamento, o condutor do micro-ônibus também não respeitava o 1,5 metro de distância previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO TERIA PROVOCADO ATROPELAMENTO EM BEBERIBE

Praticamente no mesmo horário, na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, também na Zona Norte do Recife, um segundo ciclista era atropelado e morto. Dessa vez, pelo motorista de um ônibus da Empresa Caxangá, que fazia a linha 760 Dois Unidos/Derby.

Também segundo testemunhas do atropelamento, o ciclista foi pego de surpresa e de frente pelo ônibus. Uma recente mudança na circulação da área teria provocado o sinistro de trânsito.

Testemunhas explicaram que, agora, os ônibus precisam girar na Praça da Convenção para acessar o bairro de Dois Unidos, entrando à esquerda na Avenida Compositor Vinícius de Moraes. E, como não foi instalado um semáforo no local, quem circula no sentido contrário - como foi o caso do ciclista, que estava no sentido Caixa D´Água-Beberibe - pode ser pego de surpresa. A vítima era um homem de aproximadamente 60 anos, que morreu na hora.

INSEGURANÇA E GESTÃO QUE MASCARA A INSEGURANÇA VIÁRIA

Em nota divulgada no dia dos atropelamentos, a Ameciclo fez duras críticas à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), gestora do trânsito na capital e responsável direta pela segurança viária - de ciclistas e pedestres também - na cidade.

O despreparo de motoristas do transporte público para circular próximo a ciclistas também foi criticado, com cobrança às empresas de ônibus do Grande Recife e do transporte complementar do Recife.

Confira a nota da Ameciclo sobre os dois ciclistas atropelados:

“O Recife continua se mostrando cada vez mais violento no trânsito.

Hoje (16/9), duas pessoas tiveram suas vidas interrompidas quase no mesmo horário, em diferentes pontos da cidade. Dois ciclistas foram mortos por motoristas de ônibus, um em Beberibe e outro no Parnamirim.

O que esses pontos têm em comum?: a falta de infraestrutura segura para a mobilidade, assim como a ausência de barreiras que obriguem os usuários de veículos motorizados a reduzirem suas velocidades.

A cidade só aumenta seu potencial de morte no trânsito e pouco se fala sobre isso publicamente, os sinistros com vítimas aumentaram 116% de 2022 para 2024, ou seja, mais do que dobraram.

E o que o poder público tem feito é uma gestão equivocada da mobilidade, tentando mascarar a realidade de que não se importam com a vida no trânsito. Fazem ciclofaixas inseguras em locais sem prioridade, em vez de consolidar a redução de velocidades e a construção de ciclovias nas vias principais da cidade.

Ainda mais triste é ver o órgão de trânsito, a CTTU, em vez de saber seu grau de responsabilidade nos ocorridos, tirar seu corpo fora de sua responsabilidade, em desacordo com a própria política que apregoam.







Uma publicação compartilhada por Ameciclo (@ameciclo)

De fato, a Visão Zero, política que dizem adotar, mas sequer compreendem, diz que os primeiros responsáveis pelas mortes são eles, que desenham e gerem o trânsito. O Prefeito João Campos assinou a nossa carta compromisso e a da ONU, mas está deixando uma cidade com um trânsito mais violento do que quando recebeu.

Não podemos tirar a responsabilidade dos empresários do transporte público, cujos profissionais deveriam prezar pela vida no trânsito, mas que por vezes contribuem com atitudes irresponsáveis, dirigindo com imprudência, velocidade e sem dar distância de segurança. Sem a responsabilização devida de quem dirige e de quem gere as empresas, as mortes só irão continuar”.

Confira a resposta enviada pela CTTU sobre os atropelamentos:

“A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) informa que, na manhã de hoje (16), a Central de Operações recebeu chamados sobre dois sinistros com vítimas: um na Praça da Convenção, no bairro de Beberibe, e outro na Avenida João Tude de Melo, no bairro do Parnamirim. Segundo informações das equipes que estiveram no local, em ambos os casos os sinistros ocorreram entre ciclistas e ônibus e as vítimas foram a óbito no momento das colisões.

O cruzamento da Praça da Convenção com a Rua Compositor Vinícius de Moraes possui infraestrutura cicloviária que faz parte do plano de manutenção de sinalização, iniciada na segunda quinzena de agosto desse ano. A respeito da solicitação de um semáforo no local, a CTTU informa que fará uma avaliação sobre a viabilidade de sua implantação.

A Avenida João Tude de Melo faz parte do Plano Diretor Cicloviário, sendo de responsabilidade do Governo do Estado, dentro da Rede Cicloviária Metropolitana. A CTTU ressalta que o respeito à velocidade permitida pela via e às normas do CTB podem evitar que sinistros como esse levem as vítimas à óbito. O órgão também ratifica que vem trabalhando junto aos motoristas das empresas de transporte coletivo em relação ao respeito aos ciclistas e normas de conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”.

MORTES NO TRÂNSITO DO RECIFE CRESCERAM QUASE 20% E SÓ AUMENTAM

Ghost bike instalada na Avenida Caxangá pela morte do ciclista Flávio Antônio - AMECICLO/DIVULGAÇÃO

As mortes no trânsito no Recife aumentaram mais de 19% entre 2021 e 2022. Foram 105 vidas perdidas na capital no ano passado. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Segurança Viária do Recife em 2022, elaborado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

O relatório aponta que as mortes no trânsito aumentaram 19,3% na capital. E que as principais vítimas dos sinistros de trânsito são os pedestres, que corresponderam a 42% dos casos. O número de feridos também aumentou em 2022.

O Relatório Anual de Segurança Viária confirmou, por mais um ano, que os ocupantes de motocicletas seguem sendo as maiores vítimas do trânsito. Dos 1.806 registros de sinistros de trânsito na capital em 2022, 72% envolveram motociclistas e passageiros das motos.

O relatório não diz, mas o crescimento deve ter relação direta com a explosão do uso de motos como transporte de passageiros - caso do Uber e 99 Moto, por exemplo.

O excesso de velocidade também segue predominante: 32% de todas as infrações de trânsito registradas na cidade em 2022 foram cometidas por condutores que excederam em 20% os limites de velocidade estabelecidos nas vias.

E quem mais desrespeita são os motociclistas: 35% andaram acima desse limite, enquanto os veículos leves representaram 21%. Por sorte, a maioria dos motoristas respeita a velocidade das vias. O relatório apontou que o desrespeito corresponde a 0,2% dos condutores porque, onde há fiscalização por excesso de velocidade, o índice de respeito é de 99,8%.