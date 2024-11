Calor no BRT: estações do BRT pernambucano ‘pegam fogo’ sem ar-condicionado e passageiro sofre com calor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estações estão sem ar-condicionado no Grande Recife há pelo menos quatro anos e afastam as pessoas do sistema, que deveria ser um ‘metrô sobre rodas’

Os alertas que a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) já começou a fazer de previsão de muito calor nos próximos meses na Região Metropolitana do Recife já deixam os usuários do transporte público em alerta devido ao calor nos ônibus. Isso porque menos de 20% da frota é refrigerada atualmente. Mas são os passageiros do BRT os mais assustados.

Afinal, as 44 estações do BRT pernambucano seguem sem ar-condicionado nos dois corredores em operação: o Norte-Sul, que liga o Centro do Recife a Igarassu, na área Norte da RMR, e o Leste-Oeste, que faz a conexão do Centro da capital com Camaragibe, na área Oeste da RMR. Já são quatro anos sem nenhum tipo de refrigeração.

Todas as estações estão sem refrigeração desde 2020, quando os dois corredores de BRT foram vandalizados com o início da pandemia de covid-19. Sem segurança e fechadas ao uso dos passageiros, as estações tiveram os equipamentos de ar-condicionado e até mesmo a fiação do sistema furtados por meses e meses.

“É insuportável. E é uma pena porque lembro quando o sistema entrou em operação. Era tão bom. Já faz tanto tempo que não temos ar-condicionado nas estações que já normalizamos o problema.O calor é insuportável e, com a chegada do verão, sabemos que vai ficar ainda mais”, lamenta e critica a cuidadora de idosos e passageira diária do BRT Norte-Sul Márcia Cristina do Nascimento.

As reclamações da passageira, inclusive, vão além do calor das estações. Ela reclama dos problemas no sistema de pagamento, que apresenta falhas com frequência, deixando os passageiros sem opção para pagar a tarifa. No dia em que a reportagem encontrou a cuidadora, por exemplo, a Estação Tacaruna - uma das mais movimentadas do Norte-Sul - estava quebrada.

SEM REFRIGERAÇÃO, PORTAS FICAM ABERTAS E ESTIMULAM AS INVASÕES

Estações de BRT estão sem ar-condicionado há quatro anos no Grande Recife e passageiros sofrem com calor - JAILTON JR./JC IMAGEM Estações de BRT estão sem ar-condicionado há quatro anos no Grande Recife e passageiros sofrem com calor - JAILTON JR./JC IMAGEM

Além da falta de conforto e do comprometimento da imagem do BRT, o calor nas estações gera outro problema: estimula a invasão do sistema por passageiros que não querem pagar a tarifa e provocam, consequentemente, a evasão de receita.

Como as estações não têm ar-condicionado, todas as portas das unidades - são seis portas por estação - ficam abertas para permitir algum tipo de ventilação. Muitas, inclusive, também têm apresentado problemas no sistema de fechamento das portas. Assim, são um estímulo à entrada sem o pagamento da passagem.

ESTAÇÕES ESTÃO COM GESTÃO PRIVADA, MAS CONTRATO NÃO INCLUI REFRIGERAÇÃO

Estações de BRT estão sem sistema de refrigeração - JAILTON JR./JC IMAGEM

O JC não conseguiu falar com o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), gestor do transporte público por ônibus da RMR, sobre o problema da refrigeração das estações do BRT. Encaminhou as demandas, mas não teve retorno.

Extraoficialmente, sabe-se que o Estado busca uma solução para o problema do calor nas estações e que ela passaria pela inclusão da reinstalação do ar-condicionado no contrato de concessão. Mas o processo ainda não teria sido finalizado.

Procurada pelo JC, a Nova Mobi, empresa do Grupo Socicam que venceu a licitação do governo de Pernambuco para administrar por 35 anos os 26 terminais integrados de ônibus e as 44 estações de BRT em operação no Grande Recife, não quis se pronunciar, explicando que caberia ao CTM. É a primeira Parceria Público Privada (PPP) do setor no Estado.

Estações de BRT estão sem sistema de refrigeração - JAILTON JR./JC IMAGEM

PROBLEMAS COM A LICITAÇÃO

Embora a gestão estadual passada tenha concluído as licitações públicas em julho de 2022 e anunciado um investimento superior a R$ 4 milhões na compra dos novos equipamentos de ar-condicionado, o atual governo argumentou, logo após assumir o governo do Estado, que houve problemas na execução do contrato e que todo o processo estava sendo apurado por auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

As licitações previam a aquisição de 256 ar-condicionados - uma média de seis equipamentos por estação -, mas apenas 48 teriam sido entregues. “As empresas não instalaram o programado porque, segundo argumentaram, a reforma das estações não tinha sido concluída. E, agora, está tudo sob avaliação do TCE-PE. O que nós podemos garantir é que vamos resolver a questão até o fim do segundo semestre de 2024”, explicou, na época, o presidente do CTM, Matheus Freitas.

Estações de BRT estão sem ar-condicionado há quatro anos no Grande Recife e passageiros sofrem com calor - JAILTON JR./JC IMAGEM Estações de BRT estão sem sistema de refrigeração - JAILTON JR./JC IMAGEM Estações de BRT estão sem sistema de refrigeração - JAILTON JR./JC IMAGEM

Segundo informações repassadas ainda em 2022, o investimento de R$ 4 milhões seria realizado em dois contratos. Um, no valor de R$ 3,7 milhões, com a empresa Moreira & Neves Ltda, que previa o fornecimento e instalação de equipamentos de climatização do tipo split cassete em 26 estações de BRTs do Corredor Norte-Sul e 16 estações do Corredor Leste-Oeste.

E um segundo, com a Place Comércio Serviços, para instalação das cortinas de ar nas mesmas estações, ao custo de R$ 44 mil. Os dois teriam vigência de um ano, contados a partir do dia 1º/7. Cortinas de ar são equipamentos que ficam instalados sobre a porta de entrada de ambientes, fazendo uma barreira e garantindo o isolamento térmico do local.

ÚNICO BRT DO BRASIL E SEGUNDO DO MUNDO A TER ESTAÇÕES REFRIGERADAS

Vale destacar que o BRT pernambucano, batizado de Via Livre, é o único do Brasil e o segundo do mundo a ter estações refrigeradas. Nem mesmo Curitiba, no Paraná, berço mundial do sistema, optou pela refrigeração. Além de Pernambuco, apenas Dubai, nos Emirados Árabes - país extremamente rico - tem estações refrigeradas.

Depois que as estações voltarem a ser refrigeradas, a manutenção dos equipamentos será responsabilidade da gestão privada das unidades, que desde fevereiro de 2022 está com o a Nova Mobi Pernambuco.