Greve de ônibus: sindicato realiza mais uma assembleia no Recife; usuários reclamam de demora e atraso

Rodoviários, mais uma vez, pararam em frente à garagem da empresa Borborema, localizada no bairro do Curado; veja se teve paralisação da categoria

O Sindicato dos Rodoviários do Recife realizou mais uma assembleia, nesta quarta-feira (27), por volta das 5h30, em frente à garagem da empresa Borborema, localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife. Os ônibus já estão de volta nas ruas, desde às 6h.

Entretanto, o atraso gerou mais transtornos para quem precisa pegar o transporte logo cedo: superlotação em terminais e paradas, o que deixou muitas pessoas insatisfeitas.

Na terça-feira (26), o Sindicato já havia realizado um ato na garagem da empresa Borborema, localizada no bairro de Candeias e de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Lembramos que esta nova assembleia marca mais um capítulo de paralisações em terminais e garagens de ônibus do Grande Recife, em meio a eleição da nova chapa para a presidência do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco.

Reclamações da população

Nas redes sociais, usuários que dependem do transporte público reclamaram sobre a situação:

A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Rodoviários e aguarda posicionamento.