Greve de ônibus: sindicato dos rodoviários realiza novo ato no Recife

O Sindicato dos Rodoviários realiza nova paralização, nesta manhã de terça-feira (3), na avenida Guararapes e na avenida Agamenon Magalhães, no Centro do Recife.

Às 10h50, a Avenida Guararapes foi totalmente paralisada, em ambos os lados. Nos arredores, vias como a Rua do Sol encontram-se com coletivos enfileirados e parados. Há muito movimento de pedestres à pé.

Os motoristas de ônibus também interditaram a Ponte Duarte Coelho, que liga os bairros da Boa Vista e Santo Antônio. E também a Praça do Derby, um dos principais corredores de transportes públicos, no bairro de mesmo nome.

Ponte Duarte Coelho e a Praça do Derby paralisadas pelos rodoviários no Centro do Recife - REPRODUÇÃO / CTTU

O novo ato marca um mês de diversas paralisações e assembleais em terminais e garagens de ônibus do Grande Recife, em meio a eleição da nova chapa para a presidência do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco.

De acordo com o Sindicato, a manifestação é para denunciar à população sobre a situação em que os motoristas estão passando.

A última greve de ônibus, em agosto de 2024, chegou ao fim com um acordo, mediado pela Justiça do Trabalho, entre os rodoviários e empresários do Grande Recife.

Nota do Sindicato dos Rodoviários

O sindicato afirma que as empresas têm ignorado os compromissos firmados:

"Com as assembleias que realizamos nos últimos dias, algumas empresas, como o Consórcio Recife, já liberaram o espalho de ponto. No entanto, o processo de apontamento das horas do trabalhador segue sendo feito de forma errada, de modo a fazer com que o trabalhador continue tendo suas horas roubadas".

O órgão disse que está com várias ações em andamento, entre elas, o pedido de mediação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a intensificação da pressão sobre as empresas para que cumpram o acordo e respeitem os direitos da categoria.

A principal queixa é de que as empresas têm ignorado os acordos firmados no acordo da última greve, especialmente no controle correto das horas trabalhadas.