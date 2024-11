Greve de ônibus: sindicato realiza nova assembleia no Grande Recife; veja se houve paralisação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rodoviários pararam os ônibus para debater as reclamações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho em Olinda; entenda se teve paralisação da categoria

O Sindicato dos Rodoviários realizaram mais uma assembleia em frente à garagem da empresa Cidade Alta, em Olinda, na manhã desta quinta-feira (28). Os ônibus já foram liberados e estão circulando normalmente.

O ato, que iniciou às 3h, afetou principalmente os passageiros da cidade de Paulista e do Terminal Integrado Rio Doce (T.I.), na Região Metropolitana do Recife.

Já que os ônibus da empresa estavam parados nos primeiros horários, atrasando os usuários que começam cedo no trabalho.

A nova assembleia marca um novo episódio de paralisações em terminais e garagens de ônibus do Grande Recife, em meio a eleição da nova chapa para a presidência do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco.

Na quarta-feira (27), o Sindicato também realizou um ato em frente à garagem da empresa Borborema, localizada no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.