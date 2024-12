Metrô do Recife: Linha Centro segue parcialmente paralisada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A operação do Metrô do Recife enfrenta problemas desde a tarde desta quinta-feira (12), quando a Linha Centro foi afetada por falhas na rede aérea, levando ao fechamento das estações a partir das 12h30.

Pouco antes, usuários registraram cenas de um fogo atingindo os cabos elétricos na estação Rodoviária, localizada no ramal Camaragibe.

De acordo com relatos, os fios se romperam, causando um curto-circuito seguido de uma explosão.

A situação foi parcialmente resolvida com a volta do ramal Jaboatão, mas cerca de 120 mil passageiros que utilizam a linha foram prejudicados.

O que aconteceu?

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife, o problema elétrico na rede comprometeu a operação completa da Linha Centro, que compreende dois ramais: Jaboatão e Camaragibe.

Mas às 5h30 desta sexta-feira (13), o ramal Jaboatão foi reaberto, permitindo que parte das estações da Linha Centro voltassem a operar.

No entanto, o ramal Camaragibe continua paralisado devido à complexidade dos danos identificados na rede aérea.

Das 19 estações que compõem a Linha Centro, cinco seguem fechadas:

Alto do Céu;



Curado;



Rodoviária;



Cosme e Damião;



Camaragibe.

Não foi informado prazo de normalização do ramal Camaragibe.

Alternativas para os usuários

Com a paralisação parcial da Linha Centro, o Consórcio de Transportes Metropolitano afirma que reforçou as linhas de ônibus que atendem às áreas impactadas, especialmente durante os horários de pico.

As seguintes linhas de ônibus emergenciais foram ativadas:

2481 - TI CAMARAGIBE/TIP,



858 - TI JOANA/TI AFOGADOS/TI BARRO.

A Linha Sul do metrô segue operando normalmente.

Confira momento do incêndio na estação rodoviária: