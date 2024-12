Metrô do Recife: ramal Jaboatão volta a funcionar nesta quinta-feira (19) após três dias paralisado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após uma semana de interrupção, o ramal Jaboatão do metrô do Recife voltou a operar na manhã desta quinta-feira (19), às 9h30, permitindo que os passageiros retomassem o uso do transporte público naquele trecho da Linha Centro.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que os reparos no sistema de energização do ramal foram concluídos, viabilizando o retorno das máquinas.

Durante os dias de paralisação, quatro estações – Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão – permaneceram fechadas, afetando diretamente os usuários, que buscaram alternativas para cumprir seus trajetos.

Retorno ao serviço traz solução para usuários

Com a normalização do serviço, as estações reabertas garantem que os passageiros possam seguir com seus deslocamentos sem precisar recorrer a outros meios de transporte.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, suários já relatam que puderam embarcar em trens em direção à estação Jaboatão.