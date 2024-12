Arco Metropolitano: licitação do trecho Sul é lançada pelo governo de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), publicou, no Diário Oficial do Estado deste sábado (28), o edital de licitação para o segmento dois do Arco Metropolitano, no trecho entre o município de Moreno e a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho, que tem extensão de 25,3 quilômetros.

Com recursos estaduais no valor de cerca de R$ 744 milhões para início, a obra é um investimento esperado em infraestrutura viária da Região Metropolitana do Recife. A expectativa é que a mobilidade da região seja melhorada. As obras do trecho Sul do Arco Metropolitano estão previstas para começar em abril de 2025.

"Quando nós chegamos ao governo, 70% da nossa malha rodoviária eram consideradas ruim ou péssima. Virar esse jogo sempre esteve entre as nossas prioridades. Lançamos, hoje, o edital de licitação para o segmento Sul do Arco Metropolitano e damos mais um passo importante para avançar neste que é um dos principais projetos viários do nosso Estado", afirmou a governadora Raquel Lyra.

"Queremos devolver Pernambuco ao lugar de destaque no Nordeste e no Brasil de onde ele nunca deveria ter saído, e só vamos conseguir esse resultado investindo na nossa infraestrutura. Essa é uma das vias mais sonhadas pelo povo pernambucano e que agora vai se tornar uma realidade para todos por meio do PE na Estrada."

Para o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, a entrega do Arco Metropolitano terá um impacto significativo nas vidas de quem trafega pelos municípios do entorno da capital pernambucana.

"Estamos trabalhando há vários meses nessa obra. O Arco tem relevância não só na questão da produção e no escoamento. A partir do momento em que ele estiver concluído, vamos conseguir desafogar o trânsito pesado da BR-101. Com isso, começamos a desafogar todas as outras vias complementares do Grande Recife", enfatizou.

"O Arco Metropolitano é uma obra estratégica para o desenvolvimento do Estado, pois vai transformar significativamente a mobilidade no Grande Recife e entorno. Estamos empenhados em garantir a conclusão desse projeto, que vai não apenas melhorar o fluxo de veículos, mas também promover maior eficiência no transporte de mercadorias e na integração entre os municípios", destacou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.



"Essa é uma das nossas prioridades para assegurar mais segurança e qualidade de vida para quem utiliza essas vias diariamente", conclui.