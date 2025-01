Aumento das passagens de ônibus: Arpe confirma novo valor, que entra em vigor no domingo (5)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com reajuste de 4,29%, valor da passagem do anel A será arredondado para R$ 4,30; novas tarifas entram em vigor no domingo (5)

A partir do próximo domingo (5), as tarifas do transporte coletivo terão novos valores. O reajuste foi definido em 30 de dezembro durante uma reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). As passagens do anel A, considerado o principal, tiveram um aumento de 4,29%, enquanto as demais tarifas foram reajustadas em 7,63%.

Com a mudança, a tarifa do anel A passará de R$ 4,10 para R$ 4,28. No entanto, na prática, o valor será arredondado para R$ 4,30.

Segundo a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe), responsável pela regulamentação dos preços, o arredondamento das tarifas é sempre feito para múltiplos de R$ 0,05.

Confira nota na íntegra

A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) esclarece que realiza a apuração dos períodos de reajuste e o resultado dos valores do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) aplicados.

Feito isso, executa o arredondamento das tarifas para múltiplos de R$ 0,05 (cinco centavos) e as homologa para que possam ser cobradas pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR.

A resolução da Arpe será publicada no Diário Oficial, na edição deste sábado (4). O Anel A, por exemplo, que é considerado o principal, será alinhado a R$ 4,30.

Novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife



ANEL A

Tarifa atual: R$4,1080

Tarifa 2025: R$4,2842

Reajuste de 4,29%

ANEL G

Tarifa atual: R$2,6962

Tarifa 2025: R$2,9019

Reajuste de 7,63%

LINHAS OPCIONAIS

041 - SETÚBAL (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$5,1369

Tarifa 2025: R$5,5288

Reajuste de 7,63%

064 - PIEDADE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$ 8,2929

Reajuste de 7,63%

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR)

Tarifa atual: R$ 13,7176

Tarifa 2025: R$ 14,7643

Reajuste de 7,63%

195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 20,0326

Tarifa 2025: R$ 21,5611

Reajuste de 7,63%

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

342 - CURADOS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%